El clima se descontrola en CDMX y Edomex: calor intenso y lluvias fuertes este lunes 18 de mayo

El clima en México seguirá dividido entre fuertes lluvias y temperaturas sofocantes. Mientras varios estados del país enfrentan precipitaciones intensas con riesgo de inundaciones, la onda de calor continuará afectando gran parte del territorio nacional, incluyendo zonas del centro del país. Para la Ciudad de México y el Estado de México, el pronóstico apunta a una jornada de contrastes: mañanas frescas, tardes calurosas y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones atmosféricas estarán marcadas por canales de baja presión, ingreso de humedad y una circulación anticiclónica que mantiene el ambiente extremadamente caluroso en diversas entidades.

Lluvias fuertes amenazan con granizo e inundaciones

Las lluvias seguirán golpeando distintos puntos del país durante este domingo y el lunes 18 de mayo. Estados como Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán precipitaciones muy fuertes, mientras que en el centro del país también se esperan tormentas importantes.

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, principalmente durante la tarde y noche. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento que compliquen la movilidad.

Además, las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar encharcamientos, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas urbanas y carreteras. También se prevén bancos de niebla en algunos tramos, reduciendo la visibilidad para automovilistas.

En entidades como Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Puebla, las tormentas también podrían intensificarse conforme avance la tarde.

Altas temperaturas seguirán sofocando a gran parte del país

Aunque las lluvias estarán presentes en varias regiones, el calor extremo continuará dominando buena parte de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda de calor persistirá en estados del norte, occidente y sureste del país.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados en entidades como Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Incluso estados del centro mantendrán ambiente muy caluroso durante las tardes.

En zonas del Estado de México se esperan temperaturas de hasta 35 grados, principalmente en el suroeste de la entidad. Mientras tanto, en la CDMX el ambiente será cálido a caluroso pese a las lluvias vespertinas.

Las autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas ante las altas temperaturas.

Así estará el clima en CDMX y Edomex

Para el Valle de México, el pronóstico indica una mañana con ambiente fresco, presencia de bruma y cielo parcialmente nublado. En zonas altas del Estado de México el amanecer será frío.

Conforme avance el día, aumentará la nubosidad y llegará la probabilidad de lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en municipios del norte y oriente mexiquense. Las tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

En la CDMX se espera una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados y máximas de 27 a 29 grados. En Toluca, el termómetro podría bajar hasta los 8 grados por la mañana y alcanzar máximas de entre 23 y 25 grados.