¿Se fue el calor? Frente frío 34 afectará el clima en México este domingo

En las próximas horas, el frente frío número 34 y una vaguada polar provocarán vientos fuertes y un descenso de temperatura en el norte y noreste del país, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja en gran parte del territorio nacional. Con chamarra y gorra, así será el clima en México, este 15 de febrero.

¿Dónde lloverá este domingo 15 de febrero?

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá escasa probabilidad de lluvia; sin embargo, se mantendrá un ambiente muy frío.



Intervalos de chubascos : Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

: Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas: San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco.

En estos estados el calor será muy presente

Se prevé un marcado contraste térmico en el país: ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, mientras que por la tarde dominará el clima cálido a caluroso en regiones del occidente, centro y sur de México, con un ligero refrescamiento en el norte, noreste y oriente.

Durante lo que resta del fin de semana, se mantiene el #Pronóstico de baja probabilidad de #Lluvia en gran parte de la República Mexicana. Más información en el pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/al4NKECbsu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 15, 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Michoacán y Guerrero (noroeste).

: Michoacán y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (istmo), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (istmo), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz y Tabasco.

: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Baja California.

: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El clima en la CDMX y Edomex

El cielo en la CDMX y Edomex permanecerá con un cielo parcialmente nublado a medio nublado; por la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

🌦️ Condiciones #Meteorológicas previstas para mañana, domingo 15 de febrero, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/jQqsxNHkVd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 15, 2026

Durante la tarde, el ambiente cálido en la región, así como caluroso en el Estado de México (suroeste). Probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México; dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

