Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

tv azteca noticias

¿Se fue el calor? Frente frío 34 afectará el clima en México este domingo

¿Adiós al calor? El frente frío 34 provocará vientos fuertes y descenso de temperatura en varias regiones, aunque persistirá la baja probabilidad de lluvia; así el clima en México.

Frente frío 34 afectará el clima en México este domingo 15 de febrero 2026
Frente frío 34 afectará el clima en México este domingo 15 de febrero 2026|FIA
Notas,
Salud y Educación

Escrito por: Alejandra Gómez

En las próximas horas, el frente frío número 34 y una vaguada polar provocarán vientos fuertes y un descenso de temperatura en el norte y noreste del país, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja en gran parte del territorio nacional. Con chamarra y gorra, así será el clima en México, este 15 de febrero.

¿Dónde lloverá este domingo 15 de febrero?

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá escasa probabilidad de lluvia; sin embargo, se mantendrá un ambiente muy frío.

  • Intervalos de chubascos: Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.
  • Lluvias aisladas: San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco.

En estos estados el calor será muy presente

Se prevé un marcado contraste térmico en el país: ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, mientras que por la tarde dominará el clima cálido a caluroso en regiones del occidente, centro y sur de México, con un ligero refrescamiento en el norte, noreste y oriente.

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán y Guerrero (noroeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (istmo), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz y Tabasco.
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El clima en la CDMX y Edomex

El cielo en la CDMX y Edomex permanecerá con un cielo parcialmente nublado a medio nublado; por la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, el ambiente cálido en la región, así como caluroso en el Estado de México (suroeste). Probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México; dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Tags relacionados
Clima en México México CDMX

Nota