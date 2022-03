Fuerza Informativa Azteca visita a “Frida” la canino rescatista de la Marina

“Frida”, la canino rescatista labrador de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), continúa delicada de salud, con padecimientos naturales de su edad.

Fuerza Informativa Azteca (FIA), tuvo acceso a las instalaciones del Subgrupo de Control Canino del Estado Mayor General de la Armada de México en la Ciudad de México, para conocer de cerca el estado de salud de la elemento canino naval, en situación de retiro, en voz de los especialistas navales que la mantienen bajo vigilancia médica.

El próximo 12 de abril “Frida” cumplirá 13 años edad, por lo que especialistas navales informaron que se considera un canino geriátrico, que al momento se encuentra estable, bajo revisión médica permanente. “Tiene degeneración articular, se le apoya, por la misma edad, se le da una alimentación especial, se le aportan vitamínicos, protectores articulares, algún medicamento para que su corazón siga latiendo apropiadamente”, explicó en entrevista para FIA, el Teniente Miguel Ángel Huerta, médico veterinario zootecnista de la Semar.

Debido al estado de su salud y para no generarle molestias, nuestras cámaras solo pudieron captar a la famosa perra labrador rescatista de la Marina, durante alrededor de 5 minutos. Su actividad física y rutinas diarias se mantienen bajo un control especial. “Su ejercicio está medido, porque ella ya no corre, ella ya no brinca, ella ya solo camina, toma el sol, en la mañana despierta a las 9 de la mañana, tiene su cama, sale a tomar el sol, posteriormente desayuna. Normalmente ella ya no hace ningún esfuerzo físico, ya no salta ya no corre, pero sí camina bastantes veces al día dentro de las instalaciones”, detalló el Teniente Huerta.

Frida ha participado en varios rescates

La perra labrador rescatista color miel, conformó el binomio canino con el tercer maestre Israel Arauz Salinas, para buscar personas con vida, en diversos sucesos, entre los que destacan: el terremoto de Haití en 2010, la explosión de la Torre de Pemex en la capital mexicana en 2013, el terremoto de Guaranda en Ecuador en el año 2016 y los sismos de Oaxaca y la Ciudad de México del 2017. Durante su trayectoria, logró localizar a un total de 12 personas con vida y dio alivio a 43 familias que recibieron los restos de sus seres queridos.



El 24 de junio de 2019, después de cumplir diez años, dos meses y 12 días, en el servicio activo de la Armada de México, entre aplausos, se retiró. En aquella fecha, le quitaron el equipo táctico y le entregaron un juguete para simbolizar el comienzo de su nueva vida. Hoy la imagen de “Frida” nos remite a la del México que está de pie, a pesar de las tempestades.