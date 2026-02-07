Activan alertas por frío en CDMX para este domingo de Super Bowl

El frío se aferra a la Ciudad de México (CDMX) y llevó a la activación de alertas preventivas para la madrugada y mañana de este domingo 8 de febrero, una jornada marcada también por el Super Bowl 2026.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el descenso de temperatura se concentrará principalmente en zonas altas del sur y poniente de la capital, donde se prevén condiciones de helada durante las primeras horas del día.

Ante este escenario, autoridades capitalinas mantuvieron vigilancia especial en distintas alcaldías, mientras el frío se hizo sentir desde la madrugada en varias zonas de la ciudad.

El termómetro baja en varias alcaldías

Las condiciones más severas se esperan en Milpa Alta y Tlalpan, donde se activó alerta naranja por temperaturas de 1 a 3 grados, con posibilidad de heladas entre la medianoche y las 8:00 de la mañana.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 08/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EP0FOSj0Km — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 7, 2026

En otras zonas de la CDMX, el frío también estará presente. Para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco se emitió alerta amarilla, con temperaturas previstas de 4 a 6 grados en el mismo periodo.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 08/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @XochimilcoAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/vRVOnjWRR8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 7, 2026

Frío persistente durante las primeras horas del domingo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que el impacto del frío se concentrará en la madrugada y primeras horas de la mañana, con una mejora gradual conforme avance el día.

En caso de alguna emergencia relacionada con las bajas temperaturas, se recordó que están disponibles los servicios de atención a través del 911 y el 55 5683 2222.

El frío acompaña el domingo de Super Bowl en la ciudad

Si este domingo de Super Bowl tienes planes para reunirte con amigos o salir temprano, el frío será un factor a tomar en cuenta. Desde la madrugada, la CDMX amanecerá con neblina y baja sensación térmica, principalmente en zonas abiertas y de mayor altitud.

El descenso de temperatura se sentirá con mayor intensidad en alcaldías del sur y poniente, donde el termómetro se mantendrá a la baja durante las primeras horas del día.

¿Dónde ver el Super Bowl?

El Super Bowl 2026 , duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots , será uno de los eventos más esperados del año y también una oportunidad para reunirse en familia o con amigos este domingo por la tarde.

En México, la transmisión estará disponible por Azteca Deportes a través de la señal de Azteca 7, donde se ofrecerá cobertura en vivo desde las 17:00 horas, con previo y comentarios especializados ¡no te la pierdas!