¡Frío extremo al amanecer! Estas alcaldías de la CDMX estarán en alerta por bajas temperaturas

El invierno volvió a apretar el paso en la capital del país para este 17 de diciembre con temperaturas cercanas a los 4 grados Celsius, motivo por el cual autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla en varias alcaldías.

El llamado es claro: abrigarse bien, cuidar la salud y no bajar la guardia ante el descenso de temperatura que marcará el inicio del día.

La hora exacta en la que comenzará el frío en la CDMX

El pronóstico indica que el termómetro podría descender entre los 4 y 6 grados Celsius, principalmente en un horario crítico que va de las 03:00 a las 08:00 horas, justo cuando miles de personas salen rumbo al trabajo, la escuela o realizan actividades al aire libre.

Las autoridades piden extremar precauciones, especialmente en las zonas altas de la ciudad, donde el frío suele sentirse con mayor intensidad.

Activan alerta amarilla en cinco alcaldías de la CDMX

La medida preventiva fue activada para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, demarcaciones que históricamente registran las temperaturas más bajas durante la temporada invernal debido a su altitud y cercanía con zonas boscosas y rurales.

En estas áreas, el frío no solo se manifiesta con sensación térmica más baja, sino también con la posibilidad de heladas ligeras, neblina matutina y afectaciones a la salud, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

🟡 #LaPrevenciónEsNuestraFuerza | Se activa #AlertaAmarilla en la Ciudad de México por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 17/12/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Para más… pic.twitter.com/C30t69IJXn — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 16, 2025

Las autoridades capitalinas subrayan que la Alerta Amarilla no implica una situación de emergencia grave, pero sí un riesgo latente que requiere atención y prevención oportuna para evitar enfermedades como gripe, bronquitis o hipotermia.

Recomendaciones clave para protegerse del frío

Ante este escenario, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las horas más frías del día:

