El pronóstico del clima en México presentará contrastes importantes en la temperatura durante este domingo 8 de febrero de 2026.

Las condiciones climáticas provocarán que se registren lluvias fuertes, con rachas de viento y descenso de temperatura, sin embargo, continuará la presencia de altas temperaturas.

¿Cuál será el clima en México el domingo 8 de febrero de 2026?

El clima en México este 8 de febrero de 2026 contempla una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura sobre la península de Baja California.

La entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste y norte del país, ocasionarán lluvias y chubascos el noroeste y norte del país, presentándose lluvias puntuales fuertes en regiones de Chihuahua;

Asimismo, se prevén rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en ambas regiones; además, se esperan condiciones para la de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

Canales de baja presión en el occidente, centro y sureste del país y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, así como en la península de Yucatán.

Además, prevalecerá el oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano por mar de fondo. Finalmente, continuará un anticiclón en niveles medio de la atmósfera, manteniendo tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas nocturnas y matutinas de frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Lluvias en México seguirán: estados afectados 8 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la probabilidad de lluvias, rachas fuertes de viento y caída de nieve o aguanieve en el noroeste del territorio nacional, durante el fin de semana.

Pronóstico de lluvias 8 de febrero de 2026

Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Chihuahua



: Chihuahua Intervalos de chubascos : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca



: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca Lluvias aisladas : Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo



: Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Sonora, Chihuahua y Durango

Clima en CDMX ¿Cuál será la temperatura el 8 de febrero de 2026?

Se prevé en la mañana cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, habrá ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México (Edomex) y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. En Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Condiciones #Meteorológicas previstas para mañana domingo, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/ISkFHXnOrd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 8, 2026

Temperaturas máximas y mínimas 8 de febrero de 2026