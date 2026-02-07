Brote de sarampión en Jalisco exhibe rezago en vacunación

Guadalajara, Jalisco , vive filas de padres y madres que acuden con sus hijos a vacunarse contra el sarampión, en medio de un brote que se intensificó durante 2026 y que ya tiene impacto directo en escuelas y comunidades educativas.

De acuerdo con datos oficiales, en Jalisco se han registrado mil 183 casos de sarampión , la mayoría en menores de cinco años, lo que encendió las alertas sanitarias y obligó a implementar medidas extraordinarias para contener la propagación.

El avance del brote se da en medio de rezago en la inversión en vacunas, mientras el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, se salió de control y comenzó a cobrar la vida de varias personas en todo el país.

Filas y vacunación emergente en Guadalajara

En hospitales como el Hospital Civil de Guadalajara , padres y madres acuden a vacunar a sus hijos ante el aumento de contagios.

Estefanía de la Cruz, madre de familia, señaló:

“…hay muchos contagios y precisamente ya estaba erradicado…”

Durante 2026, Jalisco comenzó a resentir los efectos del brote que se extiende a nivel nacional, con 30 escuelas afectadas.

Rafa Márquez, exfutbolista, leyenda de la Selección Mexicana y del FC Barcelona, nos comparte un mensaje clave sobre la vacunación contra el sarampión.

Escuelas implementan más medidas

Ante el incremento de casos, se decretó el uso de cubrebocas en los planteles durante un mes , además de aplicar vacunación extramuros (fuera de las unidades de salud) como una medida desesperada para frenar la propagación del virus.

Las autoridades reconocen que se trata de una enfermedad altamente contagiosa que se salió de control, obligando a tomar decisiones urgentes en el ámbito educativo.

Para reducir el riesgo de contagios y cuidar la salud de la comunidad escolar, se implementa el USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS como medida preventiva.

México: primer lugar en sarampión en América

La Organización Panamericana de la Salud señaló que México ocupa el primer lugar en casos de sarampión en América, una situación que se vincula directamente con la falta de inversión en vacunas desde el inicio del brote.

Brotes de #Sarampión y transmisión sostenida en las Américas 🌎.



💉 El sarampión es prevenible con vacunación. Mantener altas coberturas es clave para frenar brotes.



🎙️ El director del Programa de Inmunización de la OPS explica:

👉 https://t.co/iJ6Sar7Izd pic.twitter.com/ZvXILUNxHf — OPS/OMS (@opsoms) February 5, 2026

En 2025, la Secretaría de Salud federal dejó de gastar 645 millones de pesos, y en años anteriores el patrón fue el mismo.

Éctor Jaime Ramírez , secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados , afirmó:

“…llevamos 34 mil millones de pesos en el 2022 y en el 23 que no ejercieron…”

A esa cifra se suman 5 mil millones de pesos que tampoco se gastaron en 2024.

El gobierno federal dejó de invertir 645 millones del Programa de Vacunación en 2025



A pesar de que la OMS emitió la Alerta Epidemiológica de Sarampión desde enero de 2024



Estos son los datos al cierre de año. @SSalud_mx, ustedes dicen que no hay recorte. ¡Sí lo hay!



Si… pic.twitter.com/MfUX8Eui85 — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) February 6, 2026

Más de 39 mil millones sin ejercer y muertes por el brote de sarampión

En total, más de 39 mil millones de pesos dejaron de invertirse en vacunas durante los últimos cuatro años, un monto similar al presupuesto asignado en 2026 al Tren Maya, que es mayor a 32 mil millones de pesos.

Cristóbal Muñoz, padre de familia, advirtió:

“…es algo que no deberíamos estar pasando… es una epidemia y puede causar consecuencias fatales…”

Hasta el momento, 27 personas han muerto en todo el país desde febrero de 2025, cuando inició el brote de sarampión.