CDMX inicia la semana con frío: Activan alerta en 7 alcaldías por bajas temperaturas

La Ciudad de México (CDMX) abre la semana con frío extremo . Se activó la alerta naranja y la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del lunes 9 de febrero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Frío hoy en CDMX: lista de alcaldías afectadas

De acuerdo con el reporte oficial de la SGIRPC, la Alerta Naranja se activa cuando las temperaturas pueden descender hasta entre 1 y 3 grados Celsius, principalmente en zonas altas y rurales de la capital.

Para este lunes 9 de febrero, las alcaldías con mayor riesgo son:



Milpa Alta

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 09/02/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/D7Z2qfNXd2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 8, 2026

El periodo crítico será de medianoche a las 8 de la mañana, cuando el frío alcanza su punto más intenso. En otras zonas de la ciudad, especialmente en áreas urbanas centrales, se mantiene Alerta Amarilla, donde se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius durante el mismo horario.



Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

Magdalena Contreras

Xochimilco

¿Por qué no cae nieve en la CDMX aunque hace tanto frío?

Cada vez que se activa una alerta por bajas temperaturas , surge la misma duda entre los capitalinos: ¿por qué no nieva en la capital?

Aunque el frío puede ser intenso, la nieve sigue siendo un fenómeno poco común en el centro de México, y esto tiene explicaciones claras.



Altitud : La capital se encuentra a aproximadamente 2,240 metros sobre el nivel del mar. Algo considerable, pero no lo suficiente para generar las condiciones ideales para la formación de nieve, ya que las temperaturas rara vez descienden por debajo de los 0 grados Celsius.

: La capital se encuentra a aproximadamente 2,240 metros sobre el nivel del mar. Algo considerable, pero no lo suficiente para generar las condiciones ideales para la formación de nieve, ya que las temperaturas rara vez descienden por debajo de los 0 grados Celsius. Ubicación geográfica : Aunque la capital está rodeada de zonas montañosas como el Ajusco y relativamente cerca del Nevado de Toluca, el centro de la ciudad se asienta en un valle.

: Aunque la capital está rodeada de zonas montañosas como el Ajusco y relativamente cerca del Nevado de Toluca, el centro de la ciudad se asienta en un valle. Clima templado: La CDMX tiene un clima templado subhúmedo, con temperaturas invernales que suelen oscilar entre los 10 y 20 grados Celsius durante el día. Incluso en madrugadas frías, alcanzar temperaturas bajo cero es poco frecuente y de corta duración.

Por ello, aunque en zonas altas del Ajusco puede registrarse aguanieve, la nieve como tal sigue siendo un evento muy raro. Un fenómeno que no ha vuelto a ocurrir desde el 11 de enero de 1967.

¿Cuándo inicia la primavera en la Ciudad de México?

Mientras el frío persiste en febrero, muchas personas ya se preguntan cuándo termina el invierno y comienza la primavera. De acuerdo con el calendario astronómico, la primavera iniciará oficialmente el 20 de marzo de 2026.

Con la llegada de la primavera, se espera un incremento gradual en las temperaturas, días más largos y una disminución en las alertas por frío. Sin embargo, especialistas advierten que febrero y principios de marzo aún pueden presentar frentes fríos tardíos, especialmente durante la madrugada.

