¿Caída de nieve y bajas temperaturas? Así será el clima este lunes 9 de febrero en México

¡Atención! Llega una nueva semana y con ello un sinfin de climas a lo largo y ancho del país; diversos sistemas atmosféricos interactuarán durante la noche de este domingo y las primeras horas del lunes 9 de febrero de 2026, generando lluvias de distinta intensidad, rachas de viento fuertes, descenso de temperaturas e incluso la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte.

Lluvias en México este 9 de febrero: Conoce los estados afectados

Según el metereológico, canales de baja presión ubicados en el occidente y sureste del país, en interacción con la humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, provocarán chubascos en Nayarit, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias aisladas en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Algunas de estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas, principalmente durante la tarde y noche.

"Norte" ocasionará fuertes vientos, ¿cuáles son los estados afectados?

El viento será otro de los protagonistas del día. Se prevén rachas de hasta 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, debido a un evento de Norte que también generará oleaje elevado de hasta 3 metros. Condiciones similares se esperan en la costa occidental de Baja California, Baja California Sur y en el litoral del Pacífico central, donde el mar de fondo mantendrá el oleaje entre 1.5 y 2.5 metros de altura.

En cuanto a temperaturas, el contraste será notable. Guerrero y el suroeste de Puebla alcanzarán valores máximos de hasta 40 °C, mientras que amplias regiones serranas del norte, centro y oriente del país registrarán temperaturas mínimas bajo cero, con heladas durante la madrugada del lunes.

Bajas temperaturas en CDMX: Así será el clima hoy 9 de febrero

Para el Valle de México se espera una mañana con cielo despejado y bruma, ambiente frío y muy frío en zonas altas. Por la tarde, el clima será más templado, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. En la Ciudad de México, la temperatura mínima oscilará entre 6 y 8 °C, mientras que la máxima alcanzará de 24 a 26 °C. En Toluca, el amanecer será frío, con valores cercanos a los 2 °C.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada, abrigarse adecuadamente y extremar precauciones por viento fuerte, oleaje elevado y posibles heladas.