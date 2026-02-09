UNAM inicia vacunación masiva contra sarampión: Fechas para CCH, Prepas y FES

Ante la alerta preventiva y como parte de las acciones de salud universitaria, la UNAM ha arrancado este lunes su Jornada de Vacunación contra el Sarampión. La estrategia es itinerante: cada día, las brigadas de Salud UNAM visitarán diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y Facultades de Estudios Superiores (FES) para aplicarlas a la comunidad estudiantil.

Esta campaña no es casualidad, sino una respuesta urgente ante el preocupante repunte de casos de sarampión a nivel nacional. El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen y puede derivar en complicaciones graves como neumonía o encefalitis. Por ello, en este momento crítico, la responsabilidad es compartida: es indispensable exigir al Gobierno y a las autoridades de Salud que garanticen el abasto suficiente y oportuno de los biológicos en todo el país, sin excusas ni desabastos. Pero también es deber de la ciudadanía y de los estudiantes aprovechar estas jornadas.

Crisis por Sarampión en México: Hospitales sin vacunas y contagios al alza

Si eres estudiante, revisa aquí el calendario oficial para saber qué día visitarán tu escuela y no pierdas la oportunidad de protegerte.

Calendario de vacunación contra el sarampión en la UNAM

La jornada comienza este lunes 9 de febrero cubriendo dos puntos clave en el norte y sur de la ciudad. A partir de mañana, las sedes rotarán de la siguiente manera:



Lunes 9 de febrero:

CCH Naucalpan ENP 5 "José Vasconcelos"

Martes 10 de febrero:

CCH Vallejo ENP 6 "Antonio Caso"

Miércoles 11 de febrero:

ENP 9 "Pedro de Alba" CCH Oriente ENP 7 "Ezequiel A. Chávez"

Jueves 12 de febrero:

ENP 4 "Vidal Castañeda y Nájera" ENP 8 "Miguel E. Schulz"

Viernes 13 de febrero:

ENP 3 "Justo Sierra" CCH Azcapotzalco ENP 1 "Gabino Barreda"



¡Ojo! 💉



A partir del lunes puedes vacunarte contra el #sarampión.



Aquí te decimos a dónde puedes acudir...👇#vacunas #vacunación pic.twitter.com/Z9EggnWGwk — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) February 7, 2026

Calendario de vacunación contra el sarampión en las FES

La campaña continuará la próxima semana enfocándose en las Facultades de Estudios Superiores:



Lunes 16: FES Aragón

FES Aragón Martes 17: FES Cuautitlán

FES Cuautitlán Miércoles 18: FES Zaragoza

Se recomienda acudir con tu credencial de estudiante vigente y desayunado. La aplicación es gratuita y forma parte de los esfuerzos de Salud UNAM para prevenir brotes en los campus.