UNAM inicia vacunación masiva contra sarampión: Fechas para CCH, Prepas y FES
Ante el alza de contagios, la UNAM inicia hoy su jornada de vacunación contra el sarampión. Conoce el calendario completo y vacúnate.
Ante la alerta preventiva y como parte de las acciones de salud universitaria, la UNAM ha arrancado este lunes su Jornada de Vacunación contra el Sarampión. La estrategia es itinerante: cada día, las brigadas de Salud UNAM visitarán diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y Facultades de Estudios Superiores (FES) para aplicarlas a la comunidad estudiantil.
Esta campaña no es casualidad, sino una respuesta urgente ante el preocupante repunte de casos de sarampión a nivel nacional. El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen y puede derivar en complicaciones graves como neumonía o encefalitis. Por ello, en este momento crítico, la responsabilidad es compartida: es indispensable exigir al Gobierno y a las autoridades de Salud que garanticen el abasto suficiente y oportuno de los biológicos en todo el país, sin excusas ni desabastos. Pero también es deber de la ciudadanía y de los estudiantes aprovechar estas jornadas.
Crisis por Sarampión en México: Hospitales sin vacunas y contagios al alza
Si eres estudiante, revisa aquí el calendario oficial para saber qué día visitarán tu escuela y no pierdas la oportunidad de protegerte.
Calendario de vacunación contra el sarampión en la UNAM
La jornada comienza este lunes 9 de febrero cubriendo dos puntos clave en el norte y sur de la ciudad. A partir de mañana, las sedes rotarán de la siguiente manera:
- Lunes 9 de febrero:
- CCH Naucalpan
- ENP 5 "José Vasconcelos"
- Martes 10 de febrero:
- CCH Vallejo
- ENP 6 "Antonio Caso"
- Miércoles 11 de febrero:
- ENP 9 "Pedro de Alba"
- CCH Oriente
- ENP 7 "Ezequiel A. Chávez"
- Jueves 12 de febrero:
- ENP 4 "Vidal Castañeda y Nájera"
- ENP 8 "Miguel E. Schulz"
- Viernes 13 de febrero:
- ENP 3 "Justo Sierra"
- CCH Azcapotzalco
- ENP 1 "Gabino Barreda"
Calendario de vacunación contra el sarampión en las FES
La campaña continuará la próxima semana enfocándose en las Facultades de Estudios Superiores:
- Lunes 16: FES Aragón
- Martes 17: FES Cuautitlán
- Miércoles 18: FES Zaragoza
Se recomienda acudir con tu credencial de estudiante vigente y desayunado. La aplicación es gratuita y forma parte de los esfuerzos de Salud UNAM para prevenir brotes en los campus.