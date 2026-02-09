Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

UNAM inicia vacunación masiva contra sarampión: Fechas para CCH, Prepas y FES

Ante el alza de contagios, la UNAM inicia hoy su jornada de vacunación contra el sarampión. Conoce el calendario completo y vacúnate.

Sarampión UNAM.
Sarampión UNAM: ¿Dónde aplican hoy la vacuna? Fechas para CCH, Prepas y FES|IA/Grok.
Notas,
Salud y Educación

Escrito por:  América López

Ante la alerta preventiva y como parte de las acciones de salud universitaria, la UNAM ha arrancado este lunes su Jornada de Vacunación contra el Sarampión. La estrategia es itinerante: cada día, las brigadas de Salud UNAM visitarán diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y Facultades de Estudios Superiores (FES) para aplicarlas a la comunidad estudiantil.

Esta campaña no es casualidad, sino una respuesta urgente ante el preocupante repunte de casos de sarampión a nivel nacional. El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen y puede derivar en complicaciones graves como neumonía o encefalitis. Por ello, en este momento crítico, la responsabilidad es compartida: es indispensable exigir al Gobierno y a las autoridades de Salud que garanticen el abasto suficiente y oportuno de los biológicos en todo el país, sin excusas ni desabastos. Pero también es deber de la ciudadanía y de los estudiantes aprovechar estas jornadas.

Crisis por Sarampión en México: Hospitales sin vacunas y contagios al alza

Si eres estudiante, revisa aquí el calendario oficial para saber qué día visitarán tu escuela y no pierdas la oportunidad de protegerte.

Calendario de vacunación contra el sarampión en la UNAM

La jornada comienza este lunes 9 de febrero cubriendo dos puntos clave en el norte y sur de la ciudad. A partir de mañana, las sedes rotarán de la siguiente manera:

  • Lunes 9 de febrero:
    • CCH Naucalpan
    • ENP 5 "José Vasconcelos"
  • Martes 10 de febrero:
    • CCH Vallejo
    • ENP 6 "Antonio Caso"
  • Miércoles 11 de febrero:
    • ENP 9 "Pedro de Alba"
    • CCH Oriente
    • ENP 7 "Ezequiel A. Chávez"
  • Jueves 12 de febrero:
    • ENP 4 "Vidal Castañeda y Nájera"
    • ENP 8 "Miguel E. Schulz"
  • Viernes 13 de febrero:
    • ENP 3 "Justo Sierra"
    • CCH Azcapotzalco
    • ENP 1 "Gabino Barreda"

Calendario de vacunación contra el sarampión en las FES

La campaña continuará la próxima semana enfocándose en las Facultades de Estudios Superiores:

  • Lunes 16: FES Aragón
  • Martes 17: FES Cuautitlán
  • Miércoles 18: FES Zaragoza

Se recomienda acudir con tu credencial de estudiante vigente y desayunado. La aplicación es gratuita y forma parte de los esfuerzos de Salud UNAM para prevenir brotes en los campus.

Tags relacionados
UNAM Salud Enfermedades en niños Enfermedades

Nota