Golpes y gritos entre trabajadores del Hospital IMSS-Bienestar Acapulco

La tensión dentro del Hospital IMSS-Bienestar “Donato Fonseca”, ubicado en Ciudad Renacimiento en Acapulco, Guerrero estalló la tarde de este 6 de febrero, cuando trabajadores del propio centro médico se enfrentaron a golpes y empujones por posturas encontradas sobre la permanencia de un funcionario.

El conflicto gira en torno a Ariel Terrazas Sánchez, director de Recursos Humanos, cuya continuidad en el cargo ha generado una fuerte división entre el personal. Mientras un grupo defiende su permanencia, otro exige su destitución inmediata, al acusarlo de presuntos actos de corrupción.

Videos muestran el momento del altercado en el IMSS-Bienestar en Acapulco

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que un grupo de trabajadores intenta romper una valla instalada por paristas, quienes desde hace 11 días mantenían cerradas las oficinas del funcionario y varias áreas administrativas del hospital .

#LoÚltimo | Este viernes se reportó un altercado dentro del Hospital General "Donato G. Alarcón", en Acapulco.



En esa unidad médica, que pertenece al IMSS-BIENESTAR, el personal de salud que mantiene tomadas desde hace más de 10 días las oficinas administrativas para exigir la… pic.twitter.com/MBF4aRGma5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2026

Durante la confrontación se escuchan gritos de “no me toques, no me toques”, segundos antes de que ambos bandos comiencen a agredirse físicamente, entre empujones, manotazos y golpes, ante la mirada de otros empleados y pacientes.

Tras varios minutos de tensión, el grupo que presuntamente apoya a Ariel Terrazas Sánchez logró desalojar a los paristas de las oficinas, mientras les gritaban “sáquenlos” y “pónganse a trabajar”.

Guardia Nacional estuvo presente en enfrentamiento en hospital de Acapulco

En las grabaciones también se aprecia la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes se limitaron a vigilar la situación, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas o lesionadas de gravedad.

El enfrentamiento dejó en evidencia el nivel de conflicto interno que se vive en el hospital , uno de los más importantes de la zona, donde trabajadores aseguran que las diferencias laborales ya rebasaron el diálogo.

El grupo que exige la salida del director de Recursos Humanos asegura que Ariel Terrazas Sánchez ha incurrido en presuntas irregularidades, entre ellas mantener en la nómina a supuestos “aviadores”, es decir, personas que cobran sin presentarse a trabajar.

Por ello, los inconformes demandan a la Secretaría de Salud estatal la realización de una auditoría para revisar el manejo de los recursos y aclarar las acusaciones.

Hasta ahora, la titular de la Secretaría de Salud, Alondra García, no ha fijado una postura pública sobre el conflicto ni ha intervenido para mediar entre las partes.

Señalan intervención sindical en el Hospital del IMSS-Bienestar Acapulco

Los paristas denunciaron que el desalojo habría sido ordenado por la dirigente de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS), la diputada local priista Beatriz Vélez Núñez, quien ha permanecido al frente del sindicato por casi dos décadas.

Por el momento, ninguna institución ha emitido un posicionamiento oficial, mientras el personal del hospital teme que el conflicto escale y afecte la atención médica a los pacientes.