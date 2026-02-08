¿Y la CDMX? Lista completa de estados con más casos de mordeduras de ratas en México

¿En qué lugar queda la CDMX? Las mordeduras de ratas registraron un incremento en México durante 2025, tanto a nivel nacional como en la capital del país, donde los casos aumentaron 33% respecto al año anterior.

Lista de estados con reportes de más mordeduras de ratas

De acuerdo con cifras oficiales, el repunte ocurre en un contexto de recientes reportes por proliferación de roedores, lo que mantiene la atención en los riesgos sanitarios asociados a estos animales y las enfermedades que pueden transmitir.



Estado de México – 121 casos Guanajuato – 76 casos Ciudad de México – 36 casos Hidalgo – 36 casos Jalisco – 34 casos Michoacán – 33 casos Veracruz – 30 casos Puebla – 25 casos Nuevo León – 19 casos Resto de los estados del país – 173 casos

Total nacional en 2025: 583 casos, lo que representa un aumento de 15.9% respecto a 2024.

#LoÚltimo | A plena luz del día y en los camellones de Reforma encontramos no una, sino más de una decena de ratas comiendo plácidamente.



Vecinos piden fumigar la zona para evitar su proliferación.



Vía: @igarciabri pic.twitter.com/e6tjmW02OA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2026

Enfermedades por mordeduras de ratas

Las mordeduras de rata no solo representan una lesión física, sino también un riesgo sanitario importante, ya que estos roedores pueden transmitir enfermedades :



Leptospirosis

Hantavirus

Salmonelosis

Peste bubónica

Tifus murino

Fiebre

De acuerdo con autoridades de salud, estas infecciones pueden derivar en complicaciones respiratorias, hepáticas y renales, e incluso poner en peligro la vida si no se atienden oportunamente.

¿Cómo terminar con las plagas de ratas?

Colocar veneno en parques para intentar frenar una plaga de ratas puede generar más riesgos que soluciones.

Estos productos no solo afectan a los roedores, sino que pueden intoxicar a mascotas, aves y otros animales silvestres, e incluso representar un peligro para niños que frecuentan estos espacios.

Además, el uso inadecuado de rodenticidas puede provocar que las ratas mueran en lugares ocultos, generando focos de infección y malos olores.

Por ello, lo más recomendable es contactar a especialistas en control de plagas, quienes cuentan con métodos seguros, estratégicos y supervisados para atender el problema sin poner en riesgo la salud pública ni el medio ambiente.

Plaga de ratas en la CDMX

Lo que antes era una caminata placentera por Paseo de la Reforma, hoy se ha transformado en una situación incómoda para quienes la recorren.

Así la plaga de ratas en Paseo de la Reforma, alistándose para el Mundial 2026. https://t.co/XFI94UGMJF — Saulo Magno (@Saulo_Magno_) February 4, 2026

Personas que transitan por la zona señalan que los roedores ya no se limitan a salir por la noche: durante la tarde se les observa desplazándose entre la gente, en busca de residuos en los contenedores cercanos a oficinas y hoteles.