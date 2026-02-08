Sismo de magnitud 5.7 en Oaxaca activó la alerta sísmica en CDMX antes del Super Bowl 2026

Un sismo de magnitud 5.7 se registró la tarde de este domingo 8 de febrero en las inmediaciones de Puerto Escondido, Oaxaca, de acuerdo con reportes oficiales.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:11 Lat 15.90 Lon -96.94 Pf 17 km pic.twitter.com/J4zuVJphqi — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026

Tras el temblor registrado en Oaxaca , la alerta sísmica se activó de manera preventiva en la capital del país. Autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan afectaciones en las zonas centro y sur de la Ciudad de México (CDMX).

¿En dónde se sintió el sismo hoy en CDMX?

El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico se ubicó a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, y se registró a las 15:42 horas de este domingo.

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que las alertas se pudieron escuchar en CDMX, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca y Puebla.

Otras ciudades también recibieron el aviso con segundos de anticipación, entre ellas Morelia con 132 segundos de anticipación, Colima con 178 segundos, mientras que en Cuernavaca y Toluca la alerta sísmica también fue perceptible, permitiendo a la población activar protocolos de seguridad.

#ReporteSismo En Ciudad Serdán se percibe #sismo de 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca.



Vía Diana Balbuena

📲 #SicomNoticias pic.twitter.com/ssA15xw9lU — Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) February 8, 2026

Minutos más tarde, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca activó los protocolos de evaluación y monitoreo para identificar posibles afectaciones en las diferentes regiones del estado.

Así mismo, en la CDMX se activó el protocolo de seguridad y comenzó el sobrevuelo de helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para realizar labores de supervisión.

VIDEOS: Así se percibió el sismo hoy en Oaxaca

Después de que se activaran las alertas en gran parte del centro del país, comenzaron a circular en redes sociales videos que muestran cómo se vivió el sismo en distintas zonas, principalmente en Oaxaca.

Imágenes de la Bahía de Santa Cruz en Huatulco tras el #sismo, con epicentro en Puerto Escondido, #Oaxaca #alertasísmica pic.twitter.com/V9FmKEF7f3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 8, 2026

Autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, atender únicamente información de fuentes oficiales y seguir indicación de protección civil. Asimismo, recordaron que Oaxaca es una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a su ubicación en una zona de alta interacción tectónica.

