Sismo de magnitud 5.7 en Oaxaca activó la alerta sísmica en CDMX antes del Super Bowl 2026
Luego del sismo registrado hoy en Oaxaca, la alerta sísmica se activó en la Ciudad de México (CDMX), sin que hasta el momento se reporten afectaciones.
Un sismo de magnitud 5.7 se registró la tarde de este domingo 8 de febrero en las inmediaciones de Puerto Escondido, Oaxaca, de acuerdo con reportes oficiales.
SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:11 Lat 15.90 Lon -96.94 Pf 17 km pic.twitter.com/J4zuVJphqi— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026
Tras el temblor registrado en Oaxaca , la alerta sísmica se activó de manera preventiva en la capital del país. Autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan afectaciones en las zonas centro y sur de la Ciudad de México (CDMX).
¿En dónde se sintió el sismo hoy en CDMX?
El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico se ubicó a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, y se registró a las 15:42 horas de este domingo.
Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que las alertas se pudieron escuchar en CDMX, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca y Puebla.
Otras ciudades también recibieron el aviso con segundos de anticipación, entre ellas Morelia con 132 segundos de anticipación, Colima con 178 segundos, mientras que en Cuernavaca y Toluca la alerta sísmica también fue perceptible, permitiendo a la población activar protocolos de seguridad.
#ReporteSismo En Ciudad Serdán se percibe #sismo de 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca.— Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) February 8, 2026
Vía Diana Balbuena
📲 #SicomNoticias pic.twitter.com/ssA15xw9lU
Minutos más tarde, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca activó los protocolos de evaluación y monitoreo para identificar posibles afectaciones en las diferentes regiones del estado.
Así mismo, en la CDMX se activó el protocolo de seguridad y comenzó el sobrevuelo de helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para realizar labores de supervisión.
VIDEOS: Así se percibió el sismo hoy en Oaxaca
Después de que se activaran las alertas en gran parte del centro del país, comenzaron a circular en redes sociales videos que muestran cómo se vivió el sismo en distintas zonas, principalmente en Oaxaca.
Imágenes de la Bahía de Santa Cruz en Huatulco tras el #sismo, con epicentro en Puerto Escondido, #Oaxaca #alertasísmica pic.twitter.com/V9FmKEF7f3— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 8, 2026
Autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, atender únicamente información de fuentes oficiales y seguir indicación de protección civil. Asimismo, recordaron que Oaxaca es una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a su ubicación en una zona de alta interacción tectónica.