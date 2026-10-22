¡Se viene madrugada helada en la CDMX! Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas: lista de alcaldías afectadas

Las madrugadas frías comienzan a sentirse con fuerza en la capital del país. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso preventivo y activó la Alerta Amarilla debido al pronóstico de bajas temperaturas estimadas para la madrugada y primeras horas de la mañana de este viernes 23 de octubre de 2026.

Las autoridades precisaron que el descenso térmico afectará principalmente a las zonas altas y serranas de seis demarcaciones del sur y poniente de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Ante la alerta emitida por la SGIRPC, las autoridades de Protección Civil exhortaron a la ciudadanía residente en estas alcaldías a tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos a la salud asociados al frío helado:

Protección respiratoria: Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, y cubrir nariz y boca al salir a la intemperie para evitar la exposición directa al aire frío.

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Cuidado de la piel e hidratación: Aplicar crema hidratante para proteger la piel del frío y consumir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Atención a sectores vulnerables: Extremar precauciones con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Ventilación en hogares: En caso de utilizar calentadores, chimeneas o fogones, mantener una ventilación adecuada dentro de las habitaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del viernes 23/10/2026, en zonas altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 22, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos del pronóstico del tiempo y reportar cualquier eventualidad o emergencia a las líneas oficiales del 911 o al número de Atención Ciudadana.

