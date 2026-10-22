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¡Se viene madrugada helada en la CDMX! Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas: lista de alcaldías afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en las partes altas de seis alcaldías de la CDMX HOY.

CDMX bajo cero
Autoridades capitalinas advierten sobre un marcado descenso de temperatura durante la madrugada y mañana del viernes en zonas altas; emiten recomendaciones a la población.|IA

Escrito por: Ollinka Méndez

Las madrugadas frías comienzan a sentirse con fuerza en la capital del país. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso preventivo y activó la Alerta Amarilla debido al pronóstico de bajas temperaturas estimadas para la madrugada y primeras horas de la mañana de este viernes 23 de octubre de 2026.

Las autoridades precisaron que el descenso térmico afectará principalmente a las zonas altas y serranas de seis demarcaciones del sur y poniente de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón
Cuajimalpa
La Magdalena Contreras
Milpa Alta
Tlalpan
Xochimilco

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Ante la alerta emitida por la SGIRPC, las autoridades de Protección Civil exhortaron a la ciudadanía residente en estas alcaldías a tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos a la salud asociados al frío helado:

Protección respiratoria: Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, y cubrir nariz y boca al salir a la intemperie para evitar la exposición directa al aire frío.

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Cuidado de la piel e hidratación: Aplicar crema hidratante para proteger la piel del frío y consumir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Atención a sectores vulnerables: Extremar precauciones con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Ventilación en hogares: En caso de utilizar calentadores, chimeneas o fogones, mantener una ventilación adecuada dentro de las habitaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos del pronóstico del tiempo y reportar cualquier eventualidad o emergencia a las líneas oficiales del 911 o al número de Atención Ciudadana.

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