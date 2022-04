Por falta de seguridad, no habrá elecciones en Frontera Comalapa

El Consejo Distrital Número 8 del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó no instalar las 89 casillas para las elecciones extraordinarias del municipio de Frontera Comalapa, en el estado de Chiapas, por falta de condiciones de seguridad y paz en la localidad.

Se informó que no existen condiciones ni garantías de seguridad para llevar a cabo la jornada extraordinaria del próximo 3 de abril en la entidad sureña.

Hasta el momento, se confirman elecciones para cinco de los seis municipios programados este fin de semana donde se elegiran presidentes municipales, sindicaturas y regidores.

Durante la sesión encabezada por la consejera María Emilia Domínguez Gordillo, se informó que no habrá elección de ayuntamiento en Frontera Comalapa pues no hay condiciones para la instalación de casillas y por esto no podrán ejercer su derecho al voto los 46 mil 800 electores inscritos en el Registro Federal de Electores.

El consejero Joaquín de la Cruz Ramos, explicó que la decisión es relevante para los habitantes de Frontera Comalapa donde en esa parte del territorio de Chiapas se acentúan los actos de violencia, generando un estado de miedo, zozobra e inseguridad en toda la ciudadanía.

Se pidieron garantías para elección y no llegaron

En ese sentido, todas las autoridades municipales, estatales y federales fueron llamadas a atender los reclamos de seguridad con los medios y facultades que les otorgan las leyes.

Deben asegurar a la brevedad un clima de paz, civilidad y tranquilidad social, ante los hechos de violencia que suceden de manera constante, que en los últimos días se vienen acentuando, obliga al Consejo Distrital Electoral del INE a tomar medidas para evitar un lamentable desenlace.

Los consejeros puntualizaron los partidos dan cuenta de los hechos delictivos en Frontera Comalapa, y llevar a cabo las elecciones generaría una confrontación política entre la ciudadanía que redundaría en hechos lamentables.

Se informó que se hizo todo lo humanamente posible y se dispuso de todos los recursos humanos, técnicos y materiales con la intensión de privilegiar y maximizar el derecho de la ciudadanía para garantizar la libre expresión de los electores, sin embargo, debido a todo lo que está pasando en Frontera Comalapa es indudable que no hay condiciones para garantizar la integridad de quienes van a cuidar las casillas el día de la jornada electoral.

El proceso electoral local extraordinario comenzó el 1 de febrero y desde entonces se han girado oficios a diversas dependencias del gobierno del estado con el fin de que garantizaran el día de la jornada la integridad física y la vida de la ciudadanía votante, como personal del INE.

Sin embargo, no ocurrió y por ello se privilegiará el derecho a la vida, antes que el derecho al voto.