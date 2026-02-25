Enfrentamiento con el CJNG por “El Mencho” deja 31 militares y guardias muertos

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desató una ola de violencia que derivó en uno de los episodios más sangrientos recientes entre fuerzas federales y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El saldo oficial es devastador: 31 integrantes de las fuerzas de seguridad perdieron la vida.

De acuerdo con los reportes, seis elementos murieron durante el enfrentamiento directo con el líder criminal y su círculo más cercano. Sin embargo, la cifra se elevó dramáticamente cuando células delictivas reaccionaron en distintos puntos, provocando la muerte de otros 25 uniformados en ataques posteriores.

La confrontación no solo evidenció la capacidad operativa del grupo criminal, sino también el alto costo humano que pagan quienes integran el Ejército y la Guardia Nacional en el combate al crimen organizado.

Honores y despedidas en varios estados por muerte de soldados

En medio del dolor, comenzaron las ceremonias para despedir a los caídos. Al menos siete cuerpos de elementos de la Guardia Nacional arribaron a Villahermosa, donde fueron recibidos con honores antes de ser entregados a sus familias.

Entre ellos estaba José Andrés. Su familia lo recibió entre lágrimas, orgullo y resignación. Durante la ceremonia, se escuchó una carta leída por un familiar en la que agradecía a Dios la oportunidad de servir, aun con el riesgo de perder la vida en el cumplimiento del deber.

Las despedidas también se replicaron en estados como Oaxaca, Campeche y Puebla, donde comunidades enteras acompañaron a las familias en funerales marcados por el dolor y la indignación.

Un daño colateral que conmociona: El ataque a Henry de dos años

En paralelo a los enfrentamientos, otro hecho estremeció al país. En Chalco, Estado de México, presuntos integrantes del CJNG incendiaron una tienda de conveniencia. En el ataque, Henry, un niño de apenas dos años, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo.

El menor permanece grave, sedado e intubado. Su madrina lo describió como “un sol” y expresó la impotencia que siente la familia ante un acto que consideran inhumano. El caso ha generado una profunda indignación social por la violencia indiscriminada.

Reforma electoral y debate político en medio de la crisis

Mientras el país enfrenta esta escalada de violencia, el escenario político también se agita. La presentación de una nueva reforma electoral por parte de Morena encendió alertas entre legisladores de oposición.

Dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) han calificado la propuesta como un retroceso democrático. Entre las críticas señalan que no contempla medidas contundentes contra el financiamiento del crimen organizado en campañas y que podría debilitar al árbitro electoral.

El debate se intensificará en los próximos días cuando la iniciativa llegue formalmente al Congreso. En un país marcado por la violencia y la polarización, la discusión promete ser tensa y determinante para el rumbo político de México.

