Fiscalía investiga el inmueble quemado en Valle de Chalco donde el pequeño Henry resultó herido tras ir por una gelatina

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguraron una tienda de autoservicio ubicada en avenida Cuitláhuac, en San Miguel Xico, municipio de Valle de Chalco Solidaridad, donde el pequeño Henry resultó herido cuando presuntamente acudió por una gelatina en compañía de su papá.

Esto durante la jornada de violencia registrada el pasado domingo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fiscalía asegura tienda de conveniencia tras ataque con bomba molotv en Valle de Chalco

La noche del domingo 22 de febrero, alrededor de las 20:50 horas, al menos dos sujetos con cubrebocas se aproximaron al establecimiento y arrojaron una bomba molotov al interior del local.

El ataque fue captado por cámaras de seguridad, que registraron el momento en que el fuego se propagó rápidamente, sorprendiendo a clientes y empleados.

En cuestión de segundos, las llamas alcanzaron a Henry, un niño de dos años que se encontraba en la zona de dulces, y a su padre. Ambos resultaron con quemaduras de gravedad.

Como parte de actos de investigación en relación a los delitos de lesiones y homicidio en grado de tentaviva, en agravio de dos víctimas, entre ellas, un menor de edad que resultó con quemaduras en su cuerpo, este día, personal de esta Institución aseguró…

Tras escuchar las explosiones y percatarse del incendio, vecinos de la zona acudieron con cubetas de agua y extintores para intentar sofocar el fuego, mientras otras personas auxiliaban a las víctimas, que presentaban lesiones visibles.

Las autoridades del Estado de México colocaron sellos en el inmueble para iniciar la investigación correspondiente, deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos ocurridos en este establecimiento, donde el menor resultó lesionado.

Luego del aseguramiento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que mantiene las investigaciones para identificar y ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables por los delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa, en agravio de dos víctimas, el pequeño Henry y su papá.

¿Cuál es el estado de salud de Henry?

El estado de salud de Henry, el niño de dos años lesionado en el ataque a la tienda en Valle de Chalco Solidaridad, es reportado como grave y reservado.

El pequeño permanece bajo vigilancia médica especializada luego de haber sufrido lesiones cutáneas por fuego que comprometieron aproximadamente el 80 por ciento de su superficie corporal.

Debido a la magnitud de las quemaduras, su condición es delicada y requiere atención constante por parte del personal de salud.

Una familiar del menor informó que, al momento del atentado, únicamente una persona acudió para auxiliar al niño de inmediato. También señaló que en ese punto solo le “aventaron agua” tras resultar alcanzado por las llamas.