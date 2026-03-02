Desde el aire: Caen 14 tras persecución con helicópteros en Sinaloa; aseguran Barrett y explosivos

Un despliegue aeromóvil y terrestre de élite culminó con la detención de 14 civiles armados y el aseguramiento de un arsenal de guerra en el municipio de San Ignacio. El operativo, encabezado por el Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, logró neutralizar a una célula delictiva que operaba en la zona serrana de la entidad.

La acción interinstitucional contó con la participación adicional de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la SSPC, y las fiscalías federal y estatal, por lo que fue un embate coordinado contra los integrantes de alguna facciónn del Cártel de Sinaloa, aún no especificado.

Persecución aérea y enfrentamiento en San Ignacio, Sinaloa

Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar un convoy de vehículos con civiles armados que transitaba por las inmediaciones de las comunidades de Acatitán y Agua Caliente. Para evitar la fuga de los sospechosos, se activó una operación conjunta que incluyó el uso de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para el seguimiento y la interceptación.

Al hacer contacto en tierra, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra las fuerzas del orden, lo que desató un enfrentamiento. El personal militar y policial repelió la agresión, logrando controlar la situación con un saldo de:



14 civiles detenidos: De los cuales dos resultaron heridos por proyectil de arma de fuego y fueron trasladados bajo custodia para recibir atención médica.

De los cuales dos resultaron heridos por proyectil de arma de fuego y fueron trasladados bajo custodia para recibir atención médica. Cero bajas oficiales: No se reportaron elementos de seguridad lesionados tras el intercambio de disparos.

14 civiles detenidos y el aseguramiento de armas, explosivos improvisados, granadas, municiones y vehículos fueron el resultado de un operativo aeromóvil y terrestre del Grupo Interinstitucional en el municipio de San Ignacio



Arsenal decomisado: Ametralladoras, Barrett y explosivos

Tras asegurar el perímetro, los agentes del Grupo Interinstitucional realizaron una inspección que permitió el retiro de circulación de armamento de alto poder destructivo:



Armas largas: 19 fusiles de asalto, entre ellos dos ametralladoras y un fusil Barrett calibre .50 capaz de perforar blindajes.

Artefactos explosivos: 93 explosivos de fabricación improvisada y dos granadas de mano.

Vehículos de combate: Cuatro unidades en total, incluyendo un vehículo blindado, dos todoterreno tipo Razer y una cuatrimoto.

Municiones: Una cantidad masiva de cargadores y cartuchos que aún se encuentran en proceso de conteo por parte de la autoridad ministerial.

Tanto los detenidos como el equipo táctico y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar de forma anónima al 089 o reportar emergencias al 911 para coadyuvar con la seguridad en la región.