Fuga de amoniaco en rancho de Guanajuato deja 15 intoxicados;  4 fueron hospitalizados

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró tras una fuga de amoniaco en el rancho La Esperanza, ubicado en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato que dejó como saldo más de 15 trabajadores intoxicados de manera moderada y al menos cuatro con síntomas de mayor consideración.

El incidente ocurrió al interior del predio dedicado a la producción de brócoli, donde decenas de jornaleros realizaban sus labores cuando comenzaron a percibir el característico olor del químico. La alerta no tardó en activarse y, en cuestión de minutos, el reporte ingresó a los sistemas de emergencia, provocando el despliegue inmediato de corporaciones estatales y municipales.

Evacuación inmediata tras intoxicarse en rancho Dolores

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, Policía Municipal, Bomberos Voluntarios, Tránsito Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato.

Tras confirmar la fuga, se inició la evacuación preventiva del personal para evitar una mayor exposición al amoniaco. Socorristas valoraron a trabajadores provenientes de Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y San Luis de la Paz, quienes presentaban síntomas compatibles con intoxicación, como irritación en vías respiratorias y malestar general.

Más de 15 personas fueron clasificadas con afectaciones moderadas y recibieron atención en el sitio, mientras que cuatro trabajadores requirieron traslado hospitalario debido a la intensidad de sus síntomas. Antes de ser llevados a unidades médicas en Dolores Hidalgo, paramédicos aplicaron oxigenoterapia y otras medidas prehospitalarias para estabilizarlos.

Autoridades descartan víctimas fatales tras intoxicación por amoniaco

El presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, informó a través de redes sociales que las corporaciones de emergencia atendían la situación y destacó la coordinación con el alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, para reforzar las labores de apoyo.

Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas. Las autoridades realizaron maniobras para contener la fuga y comenzaron la revisión de las instalaciones del rancho con el objetivo de determinar el origen del incidente.

La zona permanecerá bajo supervisión hasta descartar riesgos adicionales tanto para los trabajadores como para comunidades cercanas. Mientras tanto, la prioridad continúa siendo la salud de los afectados y la prevención de nuevos incidentes en esta área agrícola clave de la región.