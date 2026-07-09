Aseguran más de 52 millones de litros de combustible en trenes y puertos; siguen la pista del huachicol fiscal

Revelan cómo operaba una estructura integrada por empresas fachada, agentes aduanales, operadores logísticos y redes financieras que movían millones de litros de hidrocarburos sin pagar impuestos.

Ese es el esquema que la Fiscalía General de la República (FGR) asegura haber desmantelado tras una serie de investigaciones contra el llamado huachicol fiscal, una modalidad distinta al robo de combustible mediante tomas clandestinas y que representa un fuerte golpe para las finanzas públicas.

¿Qué es el huachicol fiscal y cómo operaba la red?

A diferencia del robo de combustible por ductos, el huachicol fiscal consiste en introducir hidrocarburos al país mediante operaciones comerciales aparentemente legales, pero utilizando documentación falsa o alterada para evadir impuestos y ocultar el verdadero origen del producto.

Según la FGR, las organizaciones criminales empleaban distintos métodos para distribuir el combustible:



Importaciones marítimas con documentación falsa.

Descargas en puertos sin declarar la carga real.

Almacenamiento en instalaciones clandestinas.

Mezcla del combustible ilegal con producto de origen lícito.

con producto de origen lícito. Distribución a gasolineras y clientes industriales para ocultar su procedencia.

Las investigaciones también detectaron un esquema ferroviario en el que los cargamentos eran declarados con volúmenes menores o incluso registrados como mercancías distintas para reducir la carga fiscal.

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La Fiscalía General de la República reforzó las acciones para combatir el contrabando de hidrocarburos en el país.



Como parte de esta estrategia, en Tamaulipas destacó el aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico,… pic.twitter.com/FGT43xhkjt — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 8, 2026

¿Cuánto combustible aseguró la FGR?

Las acciones realizadas en distintos estados del país permitieron asegurar más de 52 millones de litros de hidrocarburos relacionados con presuntas operaciones ilícitas.

Entre los casos más relevantes destacan:



Puerto de Tampico, Tamaulipas: aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon, además de tractocamiones, autotanques e infraestructura de almacenamiento. Dos personas fueron detenidas.

Aduana de Matamoros, Tamaulipas: otro operativo permitió asegurar 15 millones de litros de combustible, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques, además de ejecutar órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización.

Ensenada, Baja California: decomiso de 8.89 millones de litros de hidrocarburo descargados del buque TORM AGNES. También fueron aseguradas pipas y hubo tres detenidos.

Operativos ferroviarios: la FGR aseguró 170 ferrotanques con 18.9 millones de litros en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila.



Las investigaciones apuntan a que Coahuila, Durango y Zacatecas funcionaban como centros logísticos para conectar las rutas marítimas, ferroviarias y terrestres que permitían introducir el combustible al mercado nacional.

De acuerdo con la Fiscalía, estas entidades facilitaban el traslado del hidrocarburo antes de que fuera mezclado con combustible legal y distribuido a distintos puntos del país.

La investigación ahora sigue la ruta del dinero del huachicol fiscal

La FGR explicó que el objetivo ya no es únicamente decomisar combustible, sino identificar toda la estructura financiera que sostenía la operación.

Las indagatorias buscan ubicar a los responsables del financiamiento del huachicol fiscal, empresas utilizadas para simular operaciones comerciales, operadores logísticos, agentes aduanales y posibles servidores públicos involucrados.

Actualmente permanecen abiertas diversas líneas de investigación que alcanzan a más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en al menos nueve estados del país.