¿Quién es Emma Coronel? Esposa de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán

Emma Coronel Aispuro, de 31 años, vuelve a la mira del ojo público tras su detención en Estados Unidos por los cargos de presunta participación en narcotráfico.

Te puede interesar: Detiene a Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, por narcotráfico en EUA

¿QUIÉN ES EMMA CORONEL?

A sus 31 años, Emma Coronel Aispuro, exmodelo, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y madre de gemelas, se ha vuelto figura importante en la extradición y posterior proceso legal que involucra a su marido, el líder del Cártel de Sinaloa.

Emma Coronel Aispuro nación el 2 de julio de 1989 en Santa Clara, California, en la ranchería La Angostura, cuando su madre de origen mexicano se encontraba de visita familiar en los Estados Unidos; sin embargo, los nexos familiares con el narcotráfico de la esposa de ‘El Chapo’ se remontan desde su infancia.

Emma creció en un pueblo rural mexicano donde conoció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a los 17 años, pero su encuentro no fue del todo espontáneo, pues al parecer su padre, Inés Coronel Barreras, era un reconocido narcotraficante y uno de los hermanos de Emma trabajaba como piloto para Guzmán, así que la pareja parecía destinada a “funcionar” desde el principio.

Sin embargo, ella asegura que su familia se dedicó a la agricultura, pero su padre y su hermano se encuentran sentenciados a prisión por estar vinculados a actividades del cartel de El Chapo.

De acuerdo con el periodista José Reveles, investigador del narcotráfico mexicano, coincide que Coronel es “el amor de la vida” del capo de más de 60 años.

En el Festival de Café y la Guaba en su pueblo de Canelas, donde la joven se consagró como reina de belleza en medio de sospechas sobre apoyos del narco para asegurar su victoria, Emma desfiló con su corona con incrustaciones de diamantes y aros, siendo presentada como la mujer oficial de ‘El Chapo’

“Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme… no me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser”, dijo tras ser cuestionada sobre la diferencia de edad.

Emma Coronel ha seguido junto a ‘El Chapo’ por más de una década, ya que se casaron por la iglesia el día en que Emma llegó a la mayoría de edad, el 2 de julio de 2007. A pesar de que por años su esposo se mantuvo años prófugo de la justicia y encarcelado casi 4 años tanto en México como en Estados Unidos, Emma Coronel ha permanecido al pendiente de su marido.

Coronel Aispuro estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, una época que ella define como “bastante normal”.

Para el 2011 tuvo a las mellizas María Joaquina y Emali Guadalupe, pero confiesa que solo veía a su esposo cuando “todo estaba medio normal” en las actividades que realizaba.

Por ahora, Coronel había pasado la cuarentena por Covid-19 de forma discreta, incluso, no había hecho cambios a su perfil de instagram, donde con cuatro fotos ha juntado casi 403 mil seguidores.

Aunque también presume de lujos y una vida de excesos, ahora Emma Coronel enfrentará a la justicia de Estados Unidos, como su esposo Joaquín Guzmán Loera, por narcotráfico.