VIDEO: Graban a policías de CDMX señalados de “sembrar” arma en Iztapalapa a joven

Un video en redes sociales puso en discusión el actuar de policías de la Ciudad de México (CDMX), a quienes señalaron de abuso policial por "sembrar" una pistola a un sujeto en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Luego de darse a conocer la grabación, las autoridades dieron su versión de los hechos, en los cuales se reveló que el caso estaba relacionado con un ataque a balazos que dejó un hombre muerto y otro sujeto detenido.

Policías detuvieron a joven acusado de homicidio en Iztapalapa.|SSC CDMX

Policías de CDMX son grabados y los señalan de plantar arma

En el video que se publicó se observa a varios oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alrededor de un automóvil blanco.

Uno de ellos se acerca más con las manos puestas a la altura de la cintura, pero segundos después, aparece sacando de su uniforme una arma que carga con la mano izquierda.

Por unos segundos, desaparece del punto donde estaba la cámara y regresa con la pistola, la cual observa y comienza a manipular para revisar los casquillos.

Luego, sin soltar el arma, se acerca a una jardinera bsucando algo en el piso y se retira.

#Lamentable Captan a Policías de la SSC CDMX "#sembrando" un arma de fuego a un hombre cerca de la Calzada Ignacio Zaragoza, en #Iztapalapa. pic.twitter.com/4mk6Jl68XY — Central Municipal (@Central_CM) July 8, 2026

Hombre murió tras ser baleado en una casa en Iztapalapa

Luego de darse a conocer este video, la SSC informó que los hechos corresponden a un caso en el que fue detenido un hombre acusado de homicidio.

Todo ocurrió el 4 de julio de 2026, cuando los policías fueron alertados de una persona lesionada al interior de un domicilio localizado en las calles Braulio Maldonado y Octavio Senties, de la colonia Consejo Agrarista Mexicano.

Cuando llegaron, tomaron conocimiento de un hombre de 35 años de edad sin vida por disparos de arma de fuego.

Detienen a hombre acusado de homicidio en Iztapalapa

El lugar de los hechos fue acordonado y se dio parte a las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de CDMX para los peritajes correspondientes.

En tanto se llevó un análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, así como diversas entrevistas con las personas en el inmueble.

Ello permitió identificar al probable responsable, quien estacionó un vehículo blanco y caminó por calles de la colonia Santa Martha Acatitla Norte, en la misma demarcación.

Los oficiales lo interceptaron en la calle Luis Buitinea donde, al verlos, comenzó a correr y arrojó un objeto a una jardinera, por lo que tras una persecución fue alcanzado.

Investigan actuar de policías señalados de colocar arma a joven

Al inspeccionar el sitio, los policías hallaron un arma de fuego corta abastecida con cuatro cartuchos útiles que se encontraba en una mochila entre un arbusto.

También aseguraron el vehículo con placas de circulación del Estado de México que previamente dejó en la vía pública.

El joven de 19 años de edad fue detenido y, junto con lo asegurado, puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Ante los hechos grabados, la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación, ya identificó a los oficiales que fueron citados a rendir su declaración para colaborar con las autoridades ministeriales en las indagatorias que deriven del caso.