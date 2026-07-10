VIDEO | “El Satánico” de Querétaro que hacía rituales y guardaba droga: así era su guarida

Su apodo es como el de un personaje de una película de terror. "El Satánico" de Querétaro era un sujeto buscado por la policía y tras encontrarlo, fue detenido, sin embargo, su captura reveló una guarida donde se hacían rituales y además, se almacenaba droga.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro le siguieron los pasos, hasta que pudieron ubicarlo en un predio en la colonia Presidentes, en el municipio de Querétaro.

¿Qué se sabe de la captura de "El Satánico" de Querétaro?

Los agentes catearon el predio como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, pero al entrar al lugar encontraron un lugar lleno de imágenes relacionadas con prácticas carácter ritual.

El sujeto detenido fue identificado como Marco Antonio "N", alias "El Satánico", quien fue puesto a disposición para que un juez determine su situación legal.

Esto se encontró en la guarida de "El Satánico" de Querétaro

La fiscalía estatal reveló detalles de lo encontrado en este lugar donde "El Satánico" estaba escondido, y un video compartido por las autoridades muestra cómo era el lugar donde se aseguró:



Dinero en efectivo

Una máquina contadora de billetes

Un DVR

Una identificación oficial

Metanfetamina

Diversas armas de aire comprimido

También había diversos objetos vinculados con actividades que presuntamente se desarrollaban en el inmueble, el cual quedó asegurado como parte de la investigación.

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Fueron encontrados además artículos, como figuras e imágenes, aparentemente utilizados para prácticas de carácter ritual, dos perros y cuatro loros verdes: Todo fue asegurado como indicios y serán objeto de análisis como parte de las investigaciones.

En el operativo participó personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

