Cayeron cuando creían haber escapado: así desmantelaron a la célula “Jalipa” del CJNG en Colima

Capturaron a seis presuntos integrantes de la célula criminal "Jalipa", identificada por las autoridades como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalada como una de las estructuras generadoras de violencia en Manzanillo, Colima.

Además de las detenciones, las autoridades aseguraron armas largas, pistolas y cartuchos útiles, en un golpe que, de acuerdo con las investigaciones, debilita la capacidad operativa del grupo delictivo en la región.

¿Cómo fue el operativo para capturar a la célula "Jalipa" en Manzanillo?

Las autoridades informaron que la operación fue resultado de un trabajo de inteligencia y seguimiento realizado durante varios días, el cual forma parte del operativo "Duendes de Mar".

Según la información oficial, algunos de los presuntos integrantes del grupo habían logrado escapar de un primer despliegue de seguridad, desatando una persecución. Sin embargo, las corporaciones mantuvieron vigilancia sobre sus movimientos hasta ubicarlos nuevamente y ejecutar dos intervenciones simultáneas en el puerto de Manzanillo.

Mesa de Coordinación Estatal informa detención de 6 personas y desmantelamiento de célula delictiva 'Jalipa' del CJNG



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La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informa que, a través de un operativo coordinado en Manzanillo y… pic.twitter.com/Q1Q6qtDjVv — Gobierno Colima (@gobiernocolima) July 8, 2026

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) y la Policía Estatal.

¿Quiénes fueron detenidos durante el operativo?

En una primera intervención fueron detenidos Pedro "N", de 38 años, y Diego "N", de 29 años, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En una segunda acción fueron capturados:



Carlos Alberto "N", de 22 años.

Efrén Alejandro "N", de 20 años.

Aylín Viridiana "N", de 19 años.

Jesús Osvaldo "N", de 22 años.

De acuerdo con la información de inteligencia, los cuatro presuntamente operaban como sicarios dentro de la célula "Jalipa".

Durante las dos intervenciones, las autoridades decomisaron, dos armas largas, cuatro pistolas, cartuchos útiles calibre .223 y municiones calibre 9 milímetros. Todo el armamento quedó a disposición del Ministerio Público como parte de las investigaciones.

🚨⚓ Seis presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Colima durante la "Operación Duendes de Mar".



Tres de ellos intentaron escapar brincando entre viviendas, pero fueron capturados por elementos de la @SEMAR_mx y policías estatales. En… pic.twitter.com/Nu19XqAH96 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las indagatorias para determinar su posible participación en otros hechos delictivos registrados en Colima.

Las autoridades recordaron que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas detenidas gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme emitida por un juez.