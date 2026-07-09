Tenía 12 años y la abandonó: papá lleva golpeada a su hija y muere en hospital en Xochimilco

Una menor de 12 años murió en un hospital en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México (CDMX), tras ser ingresada con algunos golpes, que presuntamente habría recibido en casa y se sospecha de su padre.

Las autoridades capitalinas iniciaron la investigación correspondiente luego de los hechos ocurridos el 5 de julio de 2026, pues se cree que la menor presuntamente fue víctima de violencia familiar por parte de él.

Padre llevó a su hija al hospital y la abandonó

Un reporte policial señala que la menor fue ingresada alrededor de las 10:40 horas al Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco ubicada en Avenida 16 de Septiembre S/N, colonia Xaltocan.

La mneor llegó en estado inconsciente y con múltiples golpes en el cuerpo. La niña fue llevada por su padre, quien, tras dejarla en el hospital, se retiró del lugar y hasta este momento se desconoce el paradero del señor.

Madre de menor señala que su hija era maltratada

La madre de la adolescente llegó después al hospita e informó que ella vivía en el estado de Morelos, pero tras enterarse de la situación, acudió al hospital.

De acuerdo con ella, hace tres años se había separado del papá de la niña, su hija presuntamente era víctima de maltrato, pero se desconoce si estos hechos fueron denunciados previamente.

A decir de la mujer, la niña había sido hospitalizada un año antes debido a las agresiones que, aseguró, sufría con su padre, quien por ahora se ha reservado la identidad.

¿Cómo se castiga el delito de violencia familiar en CDMX?

En la Ciudad de México, el delito de violencia familiar, se castiga con una pena que va de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad tutela y los de alimentos, y se decretarán medidas de protección, de acuerdo con el Artículo 200 BIS del Código Penal capitalino. Este delito se perseguirá por querella salvo en los casos donde exista violencia física.