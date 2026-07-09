Pasajeros presuntamente ebrios arman destrozos en el AICM

Se registró una riña dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Un video difundido en redes sociales mostró a varias personas agrediendo a empleados de una aerolínea en la sala de última espera de la Terminal 2, lo que obligó a la intervención de las autoridades.

El AICM confirmó que los involucrados fueron presentados ante un juez cívico para restablecer el orden y evitar afectaciones a otros pasajeros y a las instalaciones.

¿Qué pasó en la Terminal 2 del AICM?

De acuerdo con versiones extraoficiales, el conflicto comenzó cuando el capitán de un vuelo ordenó que uno de los pasajeros descendiera del avión debido a que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y causaba desorden.

Tras la decisión, algunos de sus familiares también abandonaron la aeronave y, ya en la sala de espera, comenzaron a discutir con el personal de la aerolínea.

La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña en la que hubo empujones, agresiones físicas y daños dentro del área de abordaje. Todo quedó registrado en videos que rápidamente se hicieron virales.

¡Entre muebles, empleados y maletas!

Pasajeros provocan caos en la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. #CDMX pic.twitter.com/2c3Re32E6h — TV Azteca CDMX (@TVAztecaCDMX_) July 8, 2026

¿Qué dijo el AICM sobre la pelea?

A través de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que solicitó la intervención de la autoridad competente para atender el incidente.

Como resultado, los particulares involucrados fueron puestos a disposición de un juez cívico, con el objetivo de preservar el orden y evitar mayores afectaciones tanto a los usuarios como a las instalaciones aeroportuarias.

Hasta el momento, el aeropuerto no ha informado si hubo personas lesionadas ni ha revelado la identidad de los involucrados.

#AICMinforma:



Con relación a la información que circula en redes sociales donde se observa a diversas personas agrediéndose en las salas de última espera de la terminal 2 de este aeropuerto, se informa:



Esta Entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) July 8, 2026

¿Qué sanción podrían enfrentar los involucrados?

Al haber sido presentados ante un juez cívico, las personas involucradas podrían ser sancionadas por alterar el orden público, dependiendo de la gravedad de su conducta y de lo que determinen las autoridades.

Además, si se acredita que hubo daños a las instalaciones, lesiones o agresiones contra el personal de la aerolínea, el caso podría escalar a una investigación penal por delitos como:

Daño en propiedad ajena.

Lesiones.

Ataques a la paz pública, si así lo determina la autoridad.

Reparación de los daños ocasionados.

En caso de comprobarse estos hechos, las sanciones podrían incluir multas económicas, arresto administrativo e incluso responsabilidades penales, según las circunstancias del caso.

