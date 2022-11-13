Funcionarios felicitan a AMLO por su cumpleaños 69

Con motivo del cumpleaños 69 del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diversos funcionarios mandaron sus felicitaciones a través de sus cuentas de Twitter.

Una de ellas fue la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quién no perdió la oportunidad para compartir una foto de hace años junto al mandatario.

Acompañando la imagen, Sheimbaum publicó un mensaje resaltando su apoyo a AMLO durante este tiempo.

“Como antes, como ahora; claro y sencillo. Es un honor estar con @lopezobrador_ Feliz cumpleaños presidente”, publicó.

Como antes, como ahora; claro y sencillo. Es un honor estar con @lopezobrador_ Feliz cumpleaños presidente pic.twitter.com/NdQr3LyUff — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 13, 2022

Marcelo Ebrard felicita a AMLO

De igual forma, el canciller Marcelo Ebrard posteó su felicitación a AMLO a primera hora este domingo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores también adjuntó una fotografía con el presidente, desde Bali, Indonesia; donde se encuentra representando a México en la cumbre del G20.

“Muy feliz cumpleaños desde Bali a nuestro querido Presidente Andrés Manuel López Obrador !!”, dijo.

Muy feliz cumpleaños desde Bali a nuestro querido Presidente Andrés Manuel López Obrador !! pic.twitter.com/u1wx3y9WP3 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 13, 2022

Beatriz Gutiérrez Müller comparte emotivo mensaje a AMLO por su cumpleaños



Otra felicitación a AMLO llegó por parte de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quién también posteó una foto y un mensaje de cumpleaños.

Ambos se conocieron en 2001 cuando era directora de Difusión en el gobierno de Ciudad de México, en ese entonces AMLO era Jefe de Gobierno; en 2004 se casaron.

" ¡Feliz cumpleaños! Vivir contigo un tramo de tu existencia ha sido un singular y dichoso atrevimiento. ¡Que nunca te falte cariño de quienes más te importan!

❣️❣️❣️❣️❣️❣️", detalló en su publicación.

¿Quién más felicitó a AMLO por su cumpleaños?



Por su parte, la senadora y ex Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también compartió un mensaje al presidente.