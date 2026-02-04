¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum en su mañanera de hoy 4 de febrero?
Sigue el resumen en vivo de la mañanera de la mandataria Sheinbaum de este miércoles 4 de febrero, donde te damos los temas más relevantes de los que habló la presidenta.
Este miércoles 4 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería. En Fuerza Informativa Azteca analizamos el discurso oficial y te llevamos los datos verificados. Se espera que la presidenta Sheinbaum sea cuestionada sobre lo dicho por Adán Augusto Hernández.
Mañanera 4 febrero: Los temas más relevantes de los que habló la presidenta Sheinbaum
Periodista de BBC cuestiona sobre los resultados de seguridad en Sinaloa
Un periodista de BBC que se encontraba en la mañanera preguntó a la presidenta sobre resultados de violencia en Sinaloa: "Seguimos trabajando en Sinaloa y en todo el país, lo que sí, es que el enfrentamiento no lleva a nada. Claro, las Fuerzas Federales se defienden cuando hay ataques y es detenciones y atención a las causas e inteligencia y vamos a seguir trabajando por la gente siempre".
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.