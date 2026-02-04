¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum en su mañanera de hoy 4 de febrero?

Un periodista de BBC que se encontraba en la mañanera preguntó a la presidenta sobre resultados de violencia en Sinaloa: "Seguimos trabajando en Sinaloa y en todo el país, lo que sí, es que el enfrentamiento no lleva a nada. Claro, las Fuerzas Federales se defienden cuando hay ataques y es detenciones y atención a las causas e inteligencia y vamos a seguir trabajando por la gente siempre".