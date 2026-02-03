Adán Augusto luce bufanda de casi 12 mil pesos al dejar coordinación de Morena (FOTO)

En un día clave para el reacomodo del poder legislativo de Morena, el discurso de la "austeridad republicana" pareció quedar olvidado una vez más. El senador Adán Augusto López Hernández acudió a la Cámara Alta para formalizar su salida como coordinador de la bancada guinda, cediendo la estafeta a Ignacio Mier, pero lo que robó cámara no fue su mensaje de unidad, sino un accesorio de lujo que portaba en el cuello.

El Senador Adán Augusto, ex coordinador de senadores usando una bufanda Burberry de 11,990 pesos.



Predicando los valores de austeridad de la 4t siempre el que nombró a Bermudez Requena en Tabasco. pic.twitter.com/PWkwWVgLNk — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) February 2, 2026

Mientras el exsecretario de Gobernación hablaba de los principios de la Cuarta Transformación y de seguir legislando para los más desprotegidos, las redes sociales y observadores políticos no tardaron en identificar la prenda que lo protegía del frío: una bufanda de la exclusiva casa de moda británica Burberry.

Adán Augusto usa bufanda Burberry de casi 12 mil pesos

El modelo, característico por sus cuadros en tonos beige, negro y rojo, tiene un costo en el mercado de aproximadamente 11 mil 990 pesos. Para ponerlo en perspectiva, el accesorio del senador cuesta casi el doble de lo que recibe un beneficiario de la Pensión para Adultos Mayores en un bimestre, o prácticamente dos meses de salario mínimo de un trabajador promedio.

La imagen desató una ola de críticas, cuestionando la congruencia de los altos perfiles de Morena, quienes en tribuna predican contra los lujos y el aspiracionismo, pero en su vida privada consumen marcas de alta gama inalcanzables para el "pueblo" que dicen representar.

Adán Augusto deja la coordinación de Morena impune

El evento tenía como objetivo anunciar que Ignacio Mier asume la coordinación de los senadores de Morena , un movimiento estratégico dentro del partido. Sin embargo, la figura de Adán Augusto no solo genera polémica por su vestimenta, sino por su historial administrativo.

La Barredora Guinda: Investigación expone red de empresas fantasma ligada a Adán Augusto López

El senador, quien hoy se envuelve en lana escocesa, es el mismo que gobernó Tabasco y nombró a Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy señalado como el líder del grupo criminal "La Barredora". A pesar de tantas acusaciones y 37 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR), el tabasqueño sale del cargo de manera impune y sin investigaciones de por medio.