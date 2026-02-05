Hoy No Circula jueves 5 de febrero: adiós al holograma exento para estos autos

Este jueves 5 de febrero, el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Si bien, no se activó la c ontingencia ambiental , la calidad del aire se mantiene en nivel naranja, por lo que las restricciones vehiculares continúan vigentes.

Además, el programa trae un cambio importante para este 2026, ya que algunos autos que antes contaban con el holograma exento, ya no lo están, quedando sujetos a las restricciones en automático.

¿Qué autos no circulan hoy jueves 5 de febrero?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este jueves no pueden circular:



Autos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas tanto en la CDMX como en los municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Hay contingencia ambiental este jueves?

¡El cielo amaneció bonito! Este jueves no se activó la Fase I de Contingencia Ambiental, sin embargo, las autoridades ambientales informaron que la calidad del aire indica un nivel de contaminación moderado.

Esto significa que aunque no hay medidas extraordinarias, sí se mantiene el programa de manera habitual. Aplicando las mismas multas y sanciones.

El no respetar esta medida te puede salir carito. Para febrero de 2026, el valor de la UMA se estableció en 117.31 pesos, por lo que la multa va de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil y 3 mil pesos, además de que tu auto puede acabar en el corralón.

Adiós al holograma exento en 2026

Uno de los cambios más importantes este año es que, a partir de 2026, los autos mild-hybrid (MHEV o híbridos ligeros, Categoría III) ya no están exentos del programa Hoy No Circula.

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, estos vehículos, aunque combinan motor eléctrico y gasolina, solo el motor de combustión interna participa en la propulsión.

Por ello, el nuevo esquema mantiene el holograma Exento únicamente para:



Vehículos eléctricos

Híbridos enchufables (PHEV – Categoría I)

Híbridos completos (HEV – Categoría II)

¿Qué cambios hubo en el Holograma Exento CDMX en 2026?|Gobierno de CDMX

Eso sí, estos vehículos deben estar incluidos en el listado oficial publicado por la Secretaría del Medio Ambiente. Además, los propietarios de híbridos Categoría I y II deberán solicitar la renovación en los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares.

La vigencia se calcula a partir de la fecha de emisión de la factura, carta factura o contrato de arrendamiento. En el caso de vehículos modelo 2006 a 2009 que cumplan con el estándar A de la NOM-042-SEMARNAT-2003, será obligatoria una prueba de emisiones.