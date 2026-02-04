Así quedó el Hoy No Circula miércoles 4 de febrero: ¿tu auto está dentro de las restricciones?

¿Hay Doble Hoy No Circula? Este programa nace como una medida ambiental que busca limitar la circulación, de acuerdo con el color del engomado, terminación de placa y holograma.

Esto para ayudar a disminuir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México . Pero ¿qué autos tienen restricciones para este miércoles 4 de febrero de 2026?

Autos que no podrán circular este miércoles en CDMX y Edomex

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este día no pueden circular los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 o 2.

La buena noticia es que si tu coche cuenta con holograma 0 o 00, puedes circular sin ninguna restricción, sin importar el color de tu engomado, incluso en días con contingencia ambiental.

Lo mismo ocurre con los autos eléctricos, las motocicletas, los vehículos de emergencia y aquellos que tienen placas para personas con discapacidad. Estos conductores pueden transitar libremente durante todo el día.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Desde el primer día del 2026, nuevos municipios mexiquenses se incorporaron al programa, entre ellos:

Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:



Almoloya del Río

Texcalyacac

Atizapán

Tianguistenco

Capulhuac

Xalatlaco

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) : Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Quién te puede multar en la CDMX y Edomex?

Durante febrero, las multas de tránsito registraron un aumento tras el ajuste de la UMA 2026, la cual quedó establecida en 117.31 pesos.

Debido a este incremento, las multas por no respetar el programa Hoy No Circula pueden ir de 2 mil hasta 3 mil 500 pesos, dependiendo de la infracción.

Para evitar caer en extorsiones, es importante saber quiénes sí pueden levantar infracciones:

