¿Te urge tu visa americana? Este es el tiempo que tarda en llegar tras ser aprobada en 2026

Si estás en pleno trámite de la visa americana o acabas de recibir la noticia de que fue aprobada, seguramente te preguntas qué sigue y, sobre todo, cuánto tiempo tardan en entregarla una vez concluido el proceso.

La Embajada de Estados Unidos confirmó cambios importantes en los tiempos de entrega y, sobre todo, en la forma en que debes elegir cómo recibir tu visa. Un paso que, si no haces a tiempo, no se puede corregir después.

¿Cuánto tarda en llegar la visa americana aprobada en 2026?

Mediante su cuenta de X, la Embajada informó sobre los t iempos de entrega de visas de No Inmigrante (NIV) , esto a raíz del nuevo esquema que los solicitantes deben confirmar desde el día en que se le aprobó el documento:



Visa en tarjeta: entre 3 y 4 semanas

entre 3 y 4 semanas Visa estampada en pasaporte: entre 5 y 7 días hábiles

¡Tenlo en cuenta! Estos plazos comienzan a contar una vez que la autoridad consular aprueba tu trámite, no desde el día de la entrevista ni desde el CAS.

Si tu visa es aprobada, debes revisar y confirmar tu opción de entrega de acuerdo con el nuevo esquema.



⏳ Tiempos estimados de entrega

• Visa en tarjeta: 3 a 4 semanas

• Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles

📍 Opciones de entrega con costo adicional

•… pic.twitter.com/F0tFfj8vSR — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 3, 2026

Nuevos métodos de entrega de la visa americana

Uno de los cambios más importantes es que ahora debes confirmar tu método de entrega el mismo día en que tu visa es aprobada. No hay prórroga, y tampoco hay ajustes posteriores.

Opciones de entrega con costo adicional

Recolección en sucursal DHL

Entrega a domicilio

Estas opciones permiten recibir tu documento sin acudir nuevamente al CAS, pero deben seleccionarse el mismo día de la aprobación. Después de eso, el sistema no permite cambios.

Opción sin costo: recolección en el CAS

En caso de que selecciones la modalidad de recolección en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), primero deberás realizar la gestión en el portal oficial: https://usembmx.com/VisaDelivery

Cuando tu visa llegue al CAS, recibirás un correo electrónico avisando que ya puedes recogerla. De igual forma, se te pedirá agendar una cita.

¿Cómo sacar la cita para la visa americana por primera vez?

Si aún no inicias el trámite, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos una serie de pasos fundamentales, con el fin de que no te pierdas en el proceso.



Llenar el formulario DS-16: Se completa en ceac.state.gov con tus datos personales

Paga la tarifa de 185 dólares

Agenda la citas en el sistema oficial

Una vez que se te asigne la fecha de entrevista, recuerda que se busca confirmar que tu viaje es temporal, qu no planeas vivir ni trabajar en Estados Unidos, y que tienes vínculos suficientes con México.