¿Censura o estrategia? Clara Brugada pide menos nota roja para mejorar la percepción de seguridad

En un intento por alinear la opinión pública con las cifras oficiales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, lanzó una propuesta polémica: un "gran acuerdo" con los medios de comunicación para reducir la cobertura de hechos violentos y criminales, comúnmente conocidos como " nota roja ".

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina argumentó que existe una discrepancia entre la realidad y el sentimiento ciudadano. Según sus datos, hay una disminución en las carpetas de investigación por delitos de alto impacto ; sin embargo, lamentó que la percepción de inseguridad entre los capitalinos no coincida con estas cifras "alegres".

De acuerdo a la #ENSU, realizada por @INEGI_INFORMA, durante diciembre de 2025 la percepción social de inseguridad disminuyó al 59.5%.



Culpa a la televisión del miedo ciudadano

Brugada atribuyó esta brecha, en gran medida, al consumo mediático. Citando datos del INEGI, señaló que más del 62% de las personas se enteran de los temas de seguridad a través de la televisión. Bajo esta lógica, la Jefa de Gobierno sugiere que el miedo no nace de la experiencia directa, sino de la pantalla.

"Si todos los días los medios hablan de inseguridad, eso es lo que se genera en la población", afirmó, sugiriendo que la cobertura periodística es un factor determinante en el clima de temor.

Clara Brugada critica a medios que llevan nota roja

Brugada fue directa al calificar la cobertura de violencia como una táctica comercial de los medios, más que un servicio informativo, y pidió colaboración para cambiar la narrativa:

"A mí lo que me gustaría es un gran acuerdo con los medios de comunicación , en donde le bajáramos a la nota roja. Porque la nota roja sabemos que es lo que atrae, porque la gente ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que los vea; creo que entre todos tenemos que contribuir a mejorar la percepción", declaró la mandataria.

La realidad de la violencia no se acaba negando las cifras

La propuesta ha generado críticas inmediatas. La petición de "bajar el volumen" a la violencia choca con un contexto nacional y local donde masacres, asesinatos, extorsiones y atentados siguen siendo parte de la vida cotidiana, no solo del guion de un noticiero.

Expertos y ciudadanos señalan que el problema no es la narrativa mediática, sino la percepción de seguridad que se construye en las calles, no en las redacciones. Por más discurso oficial que intente minimizar la crisis, la gente siente el miedo cuando la violencia continúa operando con impunidad.

Pedir que se deje de informar sobre el crimen podría interpretarse como un intento de maquillar la realidad, bajo la premisa de que si no sale en la tele, no existe. Sin embargo, para los ciudadanos que enfrentan la inseguridad real en el transporte público o en sus colonias, el silencio mediático no garantiza la paz.