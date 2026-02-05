La estética del poder: polémica por salón de belleza dentro del Senado

Una nueva polémica en el Senado de la República luego de que se diera a conocer la existencia de un salón de belleza al interior del recinto legislativo, donde presuntamente se ofrecen servicios de corte de cabello, aplicación de tintes y maquillaje a senadoras, senadores y personal considerado “VIP”. Esto solo pone en tela de juicio —nuevamente— la austeridad republicana que pregonan Morena y sus aliados, así como el uso de las instalaciones públicas.

El tema salió a la luz tras declaraciones y un video en el que se escucha a la senadora del PVEM, Juanita Guerra, haciendo referencia a los servicios que se brindan en el lugar. “Es un tinte, es un tinte… usted no se hace tintes señorita… aquí no solo viene personal de Cámara sino también personal de senadores”, se escucha en el material difundido en redes sociales.

Reconocen existencia de la estética en el Senado

Ante la controversia, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reconoció la existencia del espacio, al señalar que se trata de un área adaptada para apoyar a las legisladoras y legisladores. Aseguró que no se trata de algo extraordinario y que espacios similares existen en la Cámara de Diputados.

No obstante, tras las críticas, la senadora morenista matizó su postura y aclaró que el servicio no es gratuito, ya que cada persona que acude debe pagar por los trabajos realizados. “Cada una de las senadoras paga el servicio que se hace… es un trabajo digno el que realiza la peinadora y maquillista”, afirmó, al tiempo que defendió que quienes asisten a sesiones deben presentarse de manera adecuada.

Incluso, Laura Itzel Castillo bromeó sobre el tema e invitó a conocer el espacio, señalando que considera importante que todas y todos los legisladores estén presentables durante su labor parlamentaria.

"¿Cuánto nos esta costando el numerito?"



La llamada Cuarta Transformación también llegó al #Congreso, pero en forma de salones de belleza financiados con dinero público.



Legisladores ahora se arreglan, se maquillan y se tiñen el cabello dentro del @senadomexicano mientras… pic.twitter.com/9Qqs3G31P7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

Oposición acusa privilegios y abuso de instalaciones en el Senado

Las explicaciones no convencieron a la oposición. La senadora del PAN, Lilly Téllez, consideró que algunos legisladores de Morena han utilizado las instalaciones del Senado de manera abusiva, como si se tratara de una residencia privada. Señaló directamente a Adán Augusto López y a la senadora Andrea Chávez, a quienes acusó de excesos en el uso de elevadores y áreas comunes.

“Han convertido el Senado en restaurante, cantina… yo no dudaría que fuera para eso”, expresó la panista, quien aseguró que ella prefiere arreglarse en su casa.

Exigen transparencia sobre el uso del espacio en el Senado

Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano pidió que el caso se transparente completamente, al considerar que la existencia de una estética dentro del Senado representa un privilegio que debería evitarse. “Si creen que no tiene nada de malo, ¿por qué no lo transparentan?”, cuestionó, al señalar que cada legislador debe hacerse responsable de su imagen personal.

Viggiano subrayó que el Senado no es un salón de fiestas, sino un espacio de trabajo, por lo que el uso de áreas para este tipo de servicios debe revisarse con cuidado.

Colocan sellos tras el escándalo del salón de belleza en el Senado

Tras la polémica y las críticas públicas, el área donde operaba la estética fue sellada, impidiendo por el momento el acceso al lugar, mientras se define el futuro del espacio y se aclaran las condiciones en las que operaba.

El caso ha puesto nuevamente bajo la lupa el discurso de austeridad de la mayoría legislativa y abrió un debate sobre los límites entre comodidad, imagen pública y privilegios dentro de las instituciones del Estado.