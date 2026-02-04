¡Le pusieron un “estate quieto” a Adán Augusto! Alcalde de Ciudad Juárez reclama gubernatura de Chihuahua tras apoyo a Andrea Chávez

El ambiente político en Chihuahua se puso intenso este miércoles. Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde morenista de Ciudad Juárez , no se guardó nada y le mandó un mensaje clarito a Adán Augusto López : en el estado grande, las decisiones las toman los de casa.

Todo esto pasó porque el ex-coordinador morenista del senado prácticamente dio por hecho que la candidata de Chihuahua será la senadora Andrea Chávez.

El alcalde de Cd.Juárez, Cruz Pérez Cuéllar le puso un estate quieto a Adán Augusto López que ya se andaba metiendo donde no le hablan



Ayer destapó a la senadora Andrea Chávez para la gubernatura



“En Chihuahua mandamos los chihuahuenses, no un senador que ni vota en Chihuahua” pic.twitter.com/DLwjVrEDh7 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 4, 2026

¿Por qué el alcade de Juárez le reclamó a Adán Augusto?

La mecha se encendió cuando Adán Augusto López, ahora encargado de la estructura territorial del partido, decidió que ya era tiempo de ponerle nombre a la candidatura de Chihuahua, señalando a la senadora Andrea Chávez como la elegida. Pérez Cuéllar reaccionó de inmediato, pues él ha sido uno de los mencionados como posible candidato.

El alcalde juarense, al verse ignorado como opción por la candidatura, decidió romper el silencio y defender su terreno, dejando claro que en Chihuahua la política se decide en lo local y no por instrucciones que lleguen desde el centro del país.

"Ni vota en Chihuahua": Alcalde de Ciudad Juárez a Adán Augusto

Uno de los ataques más directos de Pérez Cuéllar fue recordarle a Adán Augusto López que es un legislador que no tiene su voto registrado en Chihuahua. Con este argumento, el edil cuestionó la legitimidad del político tabasqueño para opinar sobre quién debe encabezar el proyecto en la entidad.

El senador Adán Augusto López provoca ooooootraaaaa fractura en Morena.



Esto después de que dio por un hecho la candidatura a la gubernatura de Chihuahua para la senadora @AndreaChavezTre , este miércoles, el alcalde de Ciudad Juárez, @cruzperzcuellar, lo puso en su lugar. pic.twitter.com/mFqSUZ3wP8 — Irving (@IrvingPineda) February 4, 2026

¿Ruptura en Morena?

El choque revela una división profunda en la organización interna. Mientras Adán Augusto intenta consolidar su influencia nacional a través de la organización territorial, liderazgos como Pérez Cuéllar muestran resistencia.

El conflicto pone en duda la unidad en un estado donde la competencia por el poder ya se tornó pública y personal.

Gubernatura de Chihuahua en la mira

Con este cruce de declaraciones, la ruta hacia la gubernatura de Chihuahua queda marcada por una división de criterios sobre el método de selección. Mientras la dirigencia nacional a través de Adán Augusto proyecta un nombre específico, los morenistas locales ,como Pérez Cuéllar, demuestran inconformidad.

La disputa pone en evidencia una posible ruptura que enfrentará el partido para intentar suceder al actual gobierno estatal.