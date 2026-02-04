¿Cuál es la nueva fecha de huelga en Trolebús, Tren Ligero y Cablebús de CDMX?

La huelga de los trabajadores del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) prevista para este miércoles 4 de febrero de 2026, como anunció la Alianza de Tranviarios de México (ATM), se pospuso.

El objetivo de la movilización era hacer valer sus demandas y en enero, la ATM anunció un paro en toda la capital tras no llegar a un acuerdo con las autoridades ante sus exigencias laborales.

¿Qué piden los trabajadores del Tren Ligero, Trolebús y Cablebús en CDMX?

Los trabajadores exigen un aumento salarial y mejores uniformes. De acuerdo con la Alianza de Tranviarios de México, se planteó una propuesta en la que se demanda un 16.5% de incremento directo al salario. El sindicato precisó que este aumento deberá aplicarse también a las pensiones del personal jubilado.

Este martes Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), presentó a los inconformes una nueva propuesta del tabulador salarial, destinada a atender las demandas de las y los trabajadores tranviarios.

“Esta nueva propuesta representa un paso importante en la búsqueda de acuerdos que beneficien a nuestros trabajadores, por lo que llamamos a la unidad y a la participación en la próxima votación”, declaró Gerardo Martínez Hernández, Secretario General de la ATM.

¿Habrá otra fecha para la huelga en el transporte público en CDMX?

La propuesta presentada por el titular de la Semovi será sometida a votación de la base trabajadora el próximo 9 de febrero de 2026, en las instalaciones del sindicato. Derivado de este proceso, se acordó prorrogar la huelga al 3 de marzo de 2026.

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) es un sindicato con más de 100 años de existencia, que representa a trabajadores de Transporte Eléctrico como Tranvías, Trolebuses y el Tren Ligero en CDMX.

Transportistas de CDMX pidieron a Clara Brugrada intervenir

El 30 de enero de 2026, el sindicato había confirmado que la huelga estallaría este 4 de febrero, pero ahora se dio a conocer que se pospuso.

En este proceso, la ATM hizo un llamado Clara Brugada Molina; Jefa de Gobierno de la CDMX, para que intervenga de manera inmediata en esta negociación.

“La cuenta regresiva ha comenzado nuevamente, por lo que en los próximos días podría estallar la huelga en el Trolebús, Tren Ligero y Cablebús si las autoridades continúan sin dar una propuesta clara que garantice el cumplimiento de las demandas de las y los Trabajadores del Transporte Eléctrico”, informó el sindicato en aquella ocasión.