Vestuario y estilo únicos: el legado de la moda de la reina Isabel II

Desde prendas diplomáticas, joyas de valor incalculable, colores llamativos y perlas, hasta tweed y un pañuelo en la cabeza, la reina Isabel II ha dejado un legado de la moda, una monarca bien conocida por su vestuario y estilo únicos.

Trajes de colores brillantes con sombreros y sombrillas en conjunto, zapatos negros y su bolso omnipresente, se convirtieron en elementos básicos para la reina Isabel II , quien murió en paz en su casa en Escocia el jueves (8 de septiembre 2022) a la edad de 96 años.

Poco antes las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en junio de 2022, Elizabeth Holmes, autora de “HRH: So Many Thoughts on Royal Style”, señaló que la monarca británica había desarrollado un vestuario y estilo únicos y consistentes.

Royal wardrobe: a look at Queen Elizabeth's unique fashion style https://t.co/jJQgxotdGw pic.twitter.com/YGNVXIQ54r — Reuters (@Reuters) May 18, 2022

Reina Isabel II siempre se caracterizó por la gama de colores en sus conjuntos

En esa ocasión, Holmes señaló que: “Ella tiene la misma forma de sombrero, la misma silueta de abrigo, esos fantásticos tacones negros, sus tres collares de perlas. Pero también dentro de esas barandillas, se divierte mucho con la moda... La reina es famosa por su bloque de colores”.

Esos colores van desde el amarillo canario y el verde brillante con los conjuntos que utilizó para las bodas de sus nietos, los príncipes William y Harry , hasta el púrpura y el rosa para las carreras de caballos (su deporte favorito). Cabe señalar que la reina Isabel II optó por los colores rojo, azul brillante y naranja para las visitas oficiales.

Queen Elizabeth is the real fashion icon of the century - Carolina Herrera pic.twitter.com/zuJuZsngJQ — C. Michael Gibson MD (@CMichaelGibson) September 12, 2022

La reina Isabel II también deja un legado en la moda

Elizabeth Holmes, autora de “HRH: So Many Thoughts on Royal Style”, también señala que: “Hay una gran cantidad de pensamiento puesto en el guardarropa de la reina y es muy importante porque cuando sale del auto, todos miran lo que lleva puesto. Todos quieren ver a la reina”.

Uno de los legados que ha dejado la reina Isabel II, es en el de la moda. Con su vestuario y estilo únicos, la reina Isabel II, ha dado muestra de cómo la misma ropa, puede unir a una toda una nación.

En su reinado de 70 años , la monarca británica con más años de servicio en la historia, mostró una comprensión innata y fina de la marca visual con su vestuario y estilo únicos, dejando un legado de la moda de la reina Isabel II.

Al inicio de su reinado hace 70 años, los diseñadores reales Hardy Amies y Norman Hartnell confeccionaron los atuendos de la reina Isabel II, quienes crearon sus vestidos de boda y coronación. Sin embargo, durante sus últimos años, la asistente personal, asesora y curadora Angela Kelly, fue quien planeó su guardarropa.

En su libro del año 2012 (Dressing The Queen), Angela Kelly, publicó que: “La Reina tiene una comprensión fantástica de la ropa y la moda y es muy consciente de lo que le queda bien, lo que sería apropiado para cualquier ocasión”.

Glamorosa y carismática, la reina Isabel II siempre se destacó por su seriedad y autoridad pero sobre todo por su vestuario y estilo únicos, dejando un legado en la moda.

Royal wardrobe – Britain's Queen Elizabeth’s unique fashion and style https://t.co/RHR3ItZPeO pic.twitter.com/RJsg5REKF4 — Reuters (@Reuters) May 19, 2022

¿Qué es el Tweed?

El tweed es un tejido de lana áspera, cálido y resistente, una prenda originaria de Escocia .