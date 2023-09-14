¿Quién es Horacio Duarte? El secretario de Gobierno que nombró Delfina Gómez

El pasado miércoles 13 de septiembre, la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, presentó a su gabinete de gobierno. Entre los nombres, destacó el de Horacio Duarte, designado como secretario de Gobierno, por lo que es importante saber quién es y cuál ha sido su trayectoria.

Este 14 de septiembre, Delfina Gómez tomará protesta como la primera mujer gobernadora del Edomex, además de que dará fin a casi 100 años del gobierno del PRI en la entidad.

Gracias a todas y todos los que me han felicitado por el nombramiento que me dio la maestra @delfinagomeza en su Gabinete. ¡A trabajar para transformar el #EdoMex! #ElPoderDeServir pic.twitter.com/5OVMknwtZf — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) September 14, 2023

¿Quién es Horacio Duarte? El secretario de Gobierno de Edomex

Horacio Duarte, quien fuera titular de Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en 2022, fue el coordinador de la campaña que llevó a la maestra a romper con el dominio del tricolor en la entidad. Ahora fue designado como el secretario de Gobierno del Edomex.

Nacido en Texcoco el 5 de noviembre de 1971, este año cumpliría 52 años, estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asesoró legalmente a López Obrador en el proceso de su desafuero en 2005.

Fue diputado local del Edomex de 1997 al 2000, presidente municipal de Texcoco del 2000 al 2003, diputado federal de 2003 a 2006, representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE) de 2014 a 2018.

Horacio Duarte fue uno de los aspirantes para la candidatura por el Edomex; sin embargo, fue derrotado por la exsecretaria de Educación Pública en las encuestas realizadas por el partido guinda.

Toma de protesta de Delfina Gómez

El acto protocolario se procederá a las 17:00 horas y tendrá invitados de honor como es el caso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como integrantes del gabinete federal y otros gobernadores morenistas. La toma de protesta se podrá seguir a través de sus redes oficiales, como es el caso de Twitter.

Cabe destacar que Delfina Gómez iniciará sus funciones como la nueva gobernadora de la entidad a partir del 16 de septiembre con la salida del priista Alfredo del Mazo Maza y haciendo historia al ser la primera gobernadora del Edomex.