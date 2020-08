Chilcuautla, Hidalgo, la otra realidad del regreso a clases

En Chilcuautla, Hidalgo, el #RegresoAClases fue distinto al de zonas urbanas. Aquí, los estudiantes tuvieron que aprender solo con la televisión porque la tecnología es invisible.

Oscar Hernandez, 5, follows a televised class at home next to his aunt Graciela Hernandez, as millions of students returned to classes virtually after schools were ordered into lockdown in March, due to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Chilcuautla, Hildalgo state, Mexico August 24, 2020. REUTERS/Henry Romero