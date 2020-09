FOTOS | Momentos previos al primer debate presidencial Biden-Trump

Los temas que tratarán son seis: El historial de Trump y de Biden, La Corte Suprema, Covid-19, La economía, Raza y violencia en nuestras ciudades y La integridad de las elecciones, según la Comisión de Debates Presidenciales

A program for the debate and cleaning wipes provided because of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, await an audience member on a seat before U.S. President Donald Trump and Democratic presidential nominee Joe Biden participate in their first 2020 presidential campaign debate held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst