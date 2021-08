Gaseros protestan por tope de precios, llaman a diálogo

Este miércoles, el Gremio Gasero Nacional llevó acabo una conferencia de prensa en el Club de Periodistas en la Ciudad de México para mostrar su rechazo al precio tope del gas LP.

Los llamados “Comisionistas” aseguran que el tope al precio del energético que ha determinado la Comisión Reguladora de Energía no contempla los costos operativos y los deja sin utilidades.

Argumentan que su ganancia pasó de 3.50 pesos por litro a 50 centavos, lo que afecta a más de 16 mil familias en todo el país.

Adrián Rodríguez, vocero del Consejo Directivo del Gremio Gasero Nacional aseguró que no buscan estar en contra del modelo económico del país, tampoco buscan protagonismo, ni extorsionar a nadie, señaló que solo buscan pacíficamente participar en el modelo económico de la venta de gas.

El gremio también pidió a las autoridades mantener el diálogo.

“Solicitamos a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Energía y a la paraestatal más grande de nuestro país, que seamos regulados correctamente, si nosotros no llegamos a seguir dándoles esa oferta a sus domicilios va a dar pauta para que el mercado negro extienda su brazo”, señaló Adrián Rodríguez, vocero del Consejo Directivo del Gremio Gasero Nacional.

Además, aseguran que no tienen contemplado hacer otro paro de actividades en el corto plazo, sin embargo, advierten que de no llegar a una solución sería inevitable: “ya no aguantamos más, o hay una solución o suspendemos nuestras actividades”, reiteró Adrián Rodríguez, vocero del Consejo Directivo del Gremio Gasero Nacional.

Al término de la conferencia marcharon en dirección al Zócalo capitalino.

Al llegar a la calle 5 de mayo solo se les permitió la entrada a una comisión que fue atendida por autoridades federales en participación ciudadana de Palacio Nacional, pero, advierten que de no resolver el conflicto continuarán las protestas.

La manifestación ocurre una semana después de una huelga de dos días que distribuidores de gas habían iniciado porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) limitó los precios máximos para vender gas LP a los usuarios