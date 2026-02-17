Gestión de Marx Arriaga dejó daño “irreparable” en educación básica, acusa oposición

La gestión de Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos ha sido calificada como uno de los golpes más severos a la formación de las infancias mexicanas. Tras su reciente y accidentada salida, los líderes de la oposición en el Senado no han escatimado en críticas, señalando que el daño causado por su carga ideológica y su incompetencia técnica tardará décadas en repararse.

Un legado de ideología y carencias: El reclamo de Ricardo Anaya

Para el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, la salida de Arriaga es la confirmación de un "error monumental" cometido por el gobierno de Morena. Anaya subrayó que, más allá de la actitud del exfuncionario —quien se ha "atrincherado" en un intento ilegal por retener su puesto—, lo verdaderamente alarmante es el daño estructural a la educación básica.

"Introdujo política e ideología a los libros de texto y, lo más grave, ya no existe libro de texto de matemáticas en primaria en nuestro país", denunció Anaya.El líder panista enfatizó que la salida de este personaje no borra las secuelas de una gestión que priorizó el adoctrinamiento sobre el razonamiento lógico, dejando a millones de niños sin las herramientas académicas necesarias para el futuro.

"Como jefe de porros": PRI exige cuentas a la SEP y critica el uso de embajadas

Por su parte, Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI, fue más allá al calificar el comportamiento de Arriaga como el de un "jefe de porros". Añorve anunció que el PRI exigirá la comparecencia de Mario Delgado, titular de la SEP, para explicar no solo el escándalo de la permanencia ilegal de Arriaga, sino también el saldo negativo que deja su administración.

El senador criticó duramente el intento de premiar a Arriaga con una embajada, describiéndolo como una "letra de cambio" inaceptable. Añorve cuestionó el "manoseo" de las representaciones diplomáticas y lamentó el silencio de la Cancillería ante estas propuestas que parecen ignorar la falta de méritos y el historial destructivo del exfuncionario.

Escándalo en el Senado: El salón de belleza de Morena llega a su fin

En un tema que también ha generado indignación por el uso de los espacios legislativos, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, confirmó la clausura definitiva del salón de belleza instalado en el Senado, vinculado a las senadoras Andrea Chávez y Cynthia López Castro.

Aunque Mier intentó dar el tema por cerrado para proteger a sus correligionarias, el escándalo persiste debido a la falta de transparencia sobre quién autorizó la instalación de este negocio privado en una institución pública.

Mientras la educación del país enfrenta crisis de materiales básicos, las prioridades de algunas legisladoras de la mayoría parecen haberse centrado, hasta hace poco, en el "acicalamiento" personal dentro del recinto legislativo.