Ella es Giorgia Meloni; la primera mujer Primera Ministra de Italia

Giorgia Meloni prestó juramento como la primera mujer Primera Ministra de Italia este sábado 22 de octubre, junto con su equipo de gabinete, dando al país su gobierno más derechista desde la Segunda Guerra Mundial.

Giorgia Meloni, líder de los nacionalistas Hermanos de Italia, obtuvo la victoria en una elección el mes pasado como parte de una coalición que incluía a Forza Italia, encabezada por el ex primer ministro Silvio Berlusconi, y la Liga de Matteo Salvini.

Giorgia Meloni, de 45 años, prestó juramento bajo los candelabros de cristal de una cámara con frescos, antes de estrechar la mano del presidente Sergio Mattarella.

Su gobierno, el 12 de este siglo, reemplaza a una administración de unidad nacional encabezada por el exjefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Se enfrenta a una serie de desafíos de enormes proporciones, en particular, una recesión inminente, el aumento de las facturas de energía y cómo presentar un frente unido sobre la guerra de Ucrania.

Si bien Giorgia Meloni ha prometido su apoyo a Ucrania, Berlusconi la ha socavado repetidamente, a principios de esta semana culpó a Kyiv por la invasión rusa y reveló que había intercambiado regalos y "dulces cartas" con su viejo amigo, el presidente ruso Vladimir Putin.

Right-wing Meloni sworn in as Italy's first woman prime minister https://t.co/Hy0go1888S pic.twitter.com/1xYEwZzcnC — Reuters (@Reuters) October 22, 2022

Giorgia Meloni representa el gobierno más derechista en Italia desde la 2° Guerra Mundial

Después de días de conversaciones tras bambalinas a menudo tensas, Giorgia Meloni presentó su equipo el viernes (21 de octubre), otorgando cinco ministerios a cada uno de sus socios menores, la Liga y Forza Italia, mientras reservaba nueve puestos en el gabinete para su propio partido.

Los tecnócratas conforman el resto del equipo de 24 miembros, que incluye solo a seis mujeres.

Giancarlo Giorgetti, un veterano traficante político considerado un miembro moderado y relativamente proeuropeo de su partido de derecha, la Liga, fue nombrado ministro de Economía, mientras que Antonio Tajani, de Forza Italia, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores.

Giorgia Meloni también nombró al jefe del partido de extrema derecha Liga y ex ministro del Interior, Matteo Salvini, ministro de Infraestructura y viceprimer ministro.