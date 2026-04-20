El punto crítico del planeta: ¿Por qué Irán asegura ser el dueño del estrecho de Ormuz?

El mundo está expectante a lo que suceda en un canal de agua que mide 33 kilómetros: el estrecho de Ormuz. Alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo circula por ahí, ya que conecta al Golfo Pérsico con el resto del mundo.

Apenas ayer, Donald Trump anunció que la Armada estadounidense atacó un barco carguero iraní, el cual trató de evadir el bloqueo estadounidense en dicha zona. Ello proyectó el precio del barril del petróleo a un 5% al alza este lunes 20 de abril de 2026 y en semanas anteriores esta materia prima superó la barrera de 100 dólares por barril.

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¿Por qué el estrecho de Ormuz es vital para la economía mundial?

Aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el planeta atraviesa las aguas de este estrecho. Países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos envían su crudo a los mercados de Asia, Europa y América a través de esta ruta obligatoria.

Las empresas navieras asumen grandes riesgos al transitar por la zona, ya que no existe una alternativa viable y rápida para transportar volúmenes tan masivos de hidrocarburos. Si algún actor geopolítico cierra el estrecho de Ormuz, los precios del combustible a nivel mundial se dispararían de inmediato, lo que ya ha pasado y ello afecta los bolsillos de los consumidores en todos los continentes.

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Ubicación geográfica y países que controlan el paso de Ormuz

Geográficamente, el estrecho de Ormuz separa a Irán, ubicado en la costa norte, del Sultanato de Omán, situado en la península arábiga al sur. Ambos países reclaman aguas territoriales que, debido a la estrechez del canal, se superponen exactamente en el centro.

Esto significa que los barcos comerciales deben navegar forzosamente por las zonas bajo jurisdicción iraní y omaní. Sin embargo, el derecho internacional no otorga la propiedad exclusiva del tránsito a ninguna de estas dos naciones.

El conflicto legal: ¿Qué dice el derecho internacional sobre el paso de barcos?

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece el principio de “paso en tránsito”. Esta regla internacional garantiza que las embarcaciones de todos los países puedan cruzar el estrecho de forma rápida y continua, sin que los Estados cercanos impidan su navegación pacífica.

El gobierno de Teherán utiliza constantemente su posición geográfica como una herramienta de presión diplomática. Irán firmó la Convención del Mar, pero su parlamento nunca ratificó el documento. Esta laguna legal permite a las autoridades iraníes interpretar las reglas a su conveniencia.

Ante las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y Europa, los líderes iraníes amenazan regularmente con bloquear el estrecho de Ormuz.

Como respuesta directa, Estados Unidos desplegó flotas militares en la región para restringir el paso y tratar de asfixiar económicamente al régimen iraní, lo cual mantiene fluctuante el precio del petróleo en el globo.