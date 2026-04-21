¡También en Irán! Los derrames de petróleo en el mar se ven desde el espacio

Lo que comenzó como un conflicto de ataques por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha mutado en una catástrofe ambiental. Imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea (ESA) revelan múltiples derrames de crudo que asfixian el Estrecho de Ormuz y las costas de Kuwait e Irán, amenazando la supervivencia de 100 millones de personas que dependen de las plantas desalinizadoras de la región.

¿En dónde se originó? Isla de Lavan y está llegando a la Isla de Shidvar

El pasado 7 de abril, un ataque a una refinería en la Isla de Lavan —descrito por medios estatales iraníes como un impacto de "enemigos"— provocó un incendio masivo y la ruptura de infraestructura clave.

El daño: Al menos cinco ubicaciones en Lavan resultaron dañadas. El petróleo filtrado ya alcanzó la Isla de Shidvar , un santuario de arrecifes de coral deshabitado pero vital para la anidación de tortugas y aves marinas.

Al menos cinco ubicaciones en Lavan resultaron dañadas. El petróleo filtrado ya alcanzó la , un santuario de arrecifes de coral deshabitado pero vital para la anidación de tortugas y aves marinas. Estado de emergencia: Expertos de la organización holandesa PAX califican la situación como una "emergencia ambiental mayor".

|Agencia Espacial Europea

El Estrecho de Ormuz y el buque "Shahid Bagheri"

Una mancha de más de 8 kilómetros de largo se extiende cerca de la Isla de Qeshm. El origen de parte de esta contaminación es el Shahid Bagheri, un buque portaaviones de drones de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El ataque: Fue bombardeado por aviones estadounidenses el 6 de marzo. Debido a que es un buque de carga modificado para misiones de largo alcance, su carga de combustible era masiva.

Fue bombardeado por aviones estadounidenses el 6 de marzo. Debido a que es un buque de carga modificado para misiones de largo alcance, su carga de combustible era masiva. La amenaza a los manglares: El crudo se desplaza lentamente hacia el oeste, directo al bosque de manglares de Hara, la reserva de la biosfera más grande de la costa del Golfo y hogar de especies en peligro de extinción. Las corrientes circulares han retrasado el impacto, pero las recientes lluvias han acelerado el flujo de sedimentos y petróleo hacia el área protegida.

Expansión del conflicto: El frente de Kuwait

La marea negra no se limita a aguas iraníes. El 6 de abril, el IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica por sus siglas en inglés) atacó instalaciones petroquímicas y de combustible en Kuwait, en represalia por bombardeos en el suroeste de Irán. Las imágenes de satélite confirman manchas de petróleo justo frente a la costa kuwaití, evidenciando que el ecosistema del Golfo está siendo atacado desde múltiples flancos.

Un colapso humano y ecológico inminente

El impacto de estos derrames va más allá de la biodiversidad (delfines, ballenas y tortugas):

Agua potable: El petróleo amenaza con bloquear o contaminar los sistemas de filtración de las plantas desalinizadoras, la única fuente de agua limpia para casi 100 millones de ciudadanos en la región.

El petróleo amenaza con bloquear o contaminar los sistemas de filtración de las plantas desalinizadoras, la única fuente de agua limpia para casi 100 millones de ciudadanos en la región. Seguridad alimentaria: Las comunidades pesqueras enfrentan la destrucción total de su medio de vida por la contaminación de peces y crustáceos.

Las comunidades pesqueras enfrentan la destrucción total de su medio de vida por la contaminación de peces y crustáceos. Imposibilidad de limpieza: Greenpeace advierte que, mientras continúen los bombardeos, es "casi imposible" acceder a las zonas para contener los derrames.

El riesgo: 19 mil millones de litros en espera

La catástrofe actual podría ser solo el principio. Datos de Greenpeace Alemania estiman que hay 75 grandes petroleros navegando en el Golfo en este momento. Juntos transportan casi 19 mil millones de litros de crudo. Un impacto directo en uno de estos buques transformaría la actual emergencia en el peor desastre ambiental de la historia moderna, superando lo visto en la primera Guerra del Golfo.

Este desastre ocurre a días que se descubriera un derrame en aguas mexicanas y cuyas consecuencias incluyen la muerte masiva de animales marinos.