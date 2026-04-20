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Así reaccionaron en el extranjero tras el ataque en Teotihuacán; activan apoyo a sus ciudadanos

Ataque en Teotihuacán sacude al mundo: países activan apoyo consular tras víctimas extranjeras y México refuerza investigación y atención a afectados.

Piramides de Teotihuacán
Embajadas reaccionan tras incidente en pirámides.|REUTERS.

Escrito por: Felipe Vera

El tiroteo registrado la tarde de este lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán no solo encendió las alertas en México, sino que generó una inmediata reacción internacional. Gobiernos de distintos países activaron protocolos de apoyo para sus ciudadanos tras confirmarse que varias de las víctimas son extranjeras.

De acuerdo con autoridades del Estado de México, el ataque dejó al menos cuatro turistas heridos, dos colombianos, un canadiense y un ruso,, además de que más tarde se confirmó el fallecimiento de un ciudadano de Canadá, lo que intensificó la respuesta diplomática.

Canadá confirma fallecimiento y despliega apoyo consular a ciudadanos tras ataque en Teotihuacán

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, lamentó el asesinato de un connacional y las lesiones de otro tras el ataque. A través de un mensaje, calificó lo ocurrido como un acto de violencia grave y expresó condolencias a la familia de la víctima.

Asimismo, informó que personal consular canadiense ya mantiene contacto directo con los afectados para brindar asistencia, mientras se da seguimiento al caso en coordinación con autoridades mexicanas.

El embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, también reaccionó públicamente, señalando estar “profundamente entristecido” por el incidente y reiterando el respaldo a sus ciudadanos en el país.

Reino Unido emite alerta y comparte línea de emergencia

Por su parte, la Embajada del Reino Unido en México informó que tiene conocimiento del ataque ocurrido en Teotihuacán y pidió a sus ciudadanos seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Además, activó su red de asistencia consular al poner a disposición un número de emergencia disponible las 24 horas, con el fin de atender cualquier situación relacionada con nacionales británicos que pudieran verse afectados.

México mantiene coordinación diplomática tras el ataque en Teotihuacán

Ante la dimensión internacional del caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mantiene comunicación permanente con el gobierno canadiense como parte del seguimiento a lo ocurrido. Esta coordinación busca garantizar atención oportuna a las víctimas y mantener informados a los países involucrados.

En este contexto, el canciller mexicano Roberto Velasco Álvarez fue reconocido por su homóloga canadiense por la “rápida respuesta” y la estrecha comunicación tras el ataque.

Sheinbaum ordena investigación y apoyo a víctimas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo los hechos y garantizar apoyo a las personas afectadas. El objetivo, señaló, es esclarecer lo ocurrido en uno de los sitios turísticos más emblemáticos del país y reforzar la seguridad.

Mientras tanto, las personas lesionadas continúan recibiendo atención médica en el Hospital General de Axapusco, donde autoridades de salud reportan tanto heridas por arma de fuego como crisis nerviosas derivadas del incidente.

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