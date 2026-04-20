¿Brutalidad o defensa? Policía es mordido y azota a mujer contra el suelo para detenerla en California

Momentos de tensión en California, Estados Unidos. Durante este fin de semana se hizo viral un video que muestra cómo un policía responde con brutal violencia al ser mordido por una mujer que presuntamente se encontraba alterando el orden público en un parque infantil.

El hecho ocurrió en el Centro Recreativo Linda Vista, en San Diego, y quedó grabado en video. De acuerdo con el reporte oficial, los agentes acudieron tras recibir avisos sobre una mujer que se comportaba de forma agresiva y lanzaba insultos racistas contra otras personas; al ubicarla en el área del parque de patinaje, se negó a obedecer indicaciones y comenzó el forcejeo.

Mujer muerde a policía durante intento de control

En las imágenes se observa al agente sujetando una de las manos de la mujer mientras ella permanece sentada; segundos después, la toma por la nuca y la lanza contra el pavimento.

Tras el impacto, el oficial la coloca boca abajo e intenta inmovilizarla; la mujer se resiste, grita y continúa forcejeando. Durante ese momento, intenta morder la mano del agente; el policía le exige que se detenga mientras intenta colocarle las esposas.

Durante ese momento, intenta morder la mano del agente; el policía le exige que se detenga mientras intenta colocarle las esposas.

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California Karen in Linda Vista Skate Park learned a lesson to stop acting inappropriately around children from a San Diego police officer. pic.twitter.com/E0Bkqic1uh — James (@Jamesjonesik8) April 19, 2026

Autoridades informaron que el agente presentó hinchazón y una abrasión en la mano izquierda; posteriormente recibió atención médica en un hospital. La mujer fue valorada por paramédicos en el lugar antes de ser trasladada.

Tras agresión, mujer fue sometida

La detenida fue ingresada en prisión y enfrenta cargos por resistirse a la autoridad con violencia, obstruir la labor policial y cometer un delito estando bajo fianza.

El video del arresto comenzó a circular en redes sociales; el caso ha generado posturas encontradas sobre el uso de la fuerza durante la detención. Hasta ahora, autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el caso.