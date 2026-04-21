Más de 133 mil desaparecidos en México: Amnistía alerta aumento de 10% en el país y exige respuestas

Más de mil restos óseos encontrados en una zona de la Ciudad de México encendieron alertas; el hallazgo en Tláhuac volvió a poner en el centro la crisis de desaparecidos y la exigencia de familias que siguen buscando. El descubrimiento se dio en lagunas de La Habana, donde colectivos localizaron fragmentos humanos; tras esto, Amnistía Internacional pidió al gobierno capitalino reforzar las labores de búsqueda, garantizar la identificación de restos y proteger a quienes participan en estas tareas.

Hallazgo en Tláhuac reactiva exigencias

El caso no es aislado; forma parte de una cadena de búsquedas realizadas por familiares de personas desaparecidas, en su mayoría mujeres, que han asumido una tarea que, según denuncian, debería estar encabezada por el Estado.

Tras el hallazgo, la organización internacional pidió ampliar los recursos en campo; también solicitó resguardar la zona para evitar pérdida de evidencia y acelerar los procesos de identificación.

Ante los recientes hallazgos de más de mil restos y fragmentos óseos en las lagunas de La Habana, Tláhuac, por parte de Colectivos de familiares de personas desaparecidas, Amnistía Internacional se suma a su exigencia al Gobierno de la Ciudad de México para: — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) April 20, 2026

Más desaparecidos y menos respuestas

En paralelo, el informe más reciente de Amnistía Internacional advierte que la cifra de personas desaparecidas en México sigue creciendo; el aumento reportado supera el 10 por ciento respecto al año anterior.

El total acumulado rebasa los 133 mil casos; además, persisten miles de cuerpos sin identificar, lo que evidencia rezagos en el sistema forense.

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Familias buscan en condiciones de riesgo

Ante la falta de resultados oficiales, son los propios familiares quienes realizan búsquedas; lo hacen en campo abierto, muchas veces sin protección y enfrentando amenazas.

Estas labores han derivado en hallazgos relevantes, pero también han expuesto a quienes participan a situaciones de riesgo; organizaciones han documentado agresiones, extorsiones y ataques contra buscadoras.

Exigen protección, recursos y transparencia

Amnistía Internacional pidió medidas concretas; entre ellas, mayor presencia de personal especializado, protección a las familias y transparencia en el proceso de identificación.

También insistió en que el Estado debe asumir la búsqueda de manera integral, con recursos técnicos y científicos suficientes.

Un problema que sigue creciendo

El hallazgo en Tláhuac vuelve a evidenciar la magnitud del problema; mientras aumentan los casos, también crece la presión sobre las autoridades para dar respuestas.

Por ahora, las búsquedas continúan; lo encontrado no solo representa evidencia, también refleja una realidad que sigue sin resolverse.