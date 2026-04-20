Lanzan aviso importante a mexicanos que esperan su visa americana; ¿cuánto tiempo dan para recogerla?

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó un importante aviso para todos los mexicanos que solicitaron su visa americana, ya que en caso de recoger a tiempo su documento, este será destruido de manera permanente. Entonces, ¿cuánto tiempo dan para recogerla?

¿Cuánto tiempo tengo para ir por mi visa americana?

De acuerdo con la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos, los solicitantes tienen un plazo de un mes para recoger la visa.

Una vez que se te notifica que el documento llegó al CAS (Centro de Atención al Solicitante) o a la sucursal de DHL, los residentes tienen hasta 30 días para ir por ella.

Ten en cuenta lo siguiente:



Si elegiste el CAS: El tiempo de entrega suele ser de 2 a 4 semanas, y de 5 a 7 días hábiles, si va pegada en el pasaporte.

El tiempo de entrega suele ser de 2 a 4 semanas, y de 5 a 7 días hábiles, si va pegada en el pasaporte. Si elegiste DHL: r ecibirás un número de guía para rastrear el paquete. Una vez que llegue a la sucursal elegida por el solicitante, empieza a correr el contador de los 30 días.

¿Qué pasa si no voy por mi visa de turista?

En caso de que el solicitante no pueda recoger su visa americana dentro del plazo estimado, el trámite será devuelto al consulado donde fue emitido.

Una vez allí, permanecerá solo un mes adicional para que el interesado pueda reclamarla. En caso de que no sea recogida dentro de ese plazo, la visa será destruida y el solicitante deberá iniciar nuevamente el trámite desde cero, incluyendo el pago correspondiente.

¿Cómo revisar el estatus de mi visa para viajar a Estados Unidos?

Para poder recogerla a tiempo y que no sea devuelta al consulado, el ciudadano deberá estar pendiente de las notificaciones que se envían al correo electrónico que se proporcionó al momento de programar la cita.

Si se tiene la visa de no inmigrante, se puede ingresar al sitio https://ais.usvisa-info.com/en-mx/niv con tu número de solicitud. Ahí, podrás consultar el estatus (si ya fue impresa o si está en proceso de envío)

Si vas a recogerla tú mismo, no olvides llevar una identificación oficial original. Si alguien más irá por ti, revisa los requisitos de la carta poder y la identificación.

