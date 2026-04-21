¿Donald Trump lanza nuevos mensajes contra Irán? Sigue EN VIVO todos los detalles
¿Por qué Donald Trump domina tendencias en buscadores? Su estilo directo, polémico y mediático lo mantiene como una figura clave en la conversación política.
¿Donald Trump vuelve a sacudir la política global? Este martes 21 de abril de 2026, las declaraciones del presidente de Estados Unidos mantienen la atención internacional por su impacto en temas clave como economía, seguridad nacional e inteligencia artificial.
En este minuto a minuto EN VIVO, en Azteca Noticias te llevamos la cobertura con los posicionamientos más recientes del mandatario, cuya narrativa continúa marcando tendencia en buscadores y redes sociales; ¿qué dijo Donald Trump HOY?
¿Donald Trump lanza nuevos mensajes contra el mundo? Sigue EN VIVO todos los detalles
Trump solicita a Irán liberación de mujeres
En una publicación en su red Truth Social, Donald Trump señaló: "A los líderes iraníes, que pronto se reunirán con mis representantes para negociar: Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres. Estoy seguro de que respetarán el hecho de que lo hayan hecho. ¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP".