¿Donald Trump lanza nuevos mensajes contra Irán? Sigue EN VIVO todos los detalles

¿Donald Trump vuelve a sacudir la política global? Este martes 21 de abril de 2026, las declaraciones del presidente de Estados Unidos mantienen la atención internacional por su impacto en temas clave como economía, seguridad nacional e inteligencia artificial.

En este minuto a minuto EN VIVO, en Azteca Noticias te llevamos la cobertura con los posicionamientos más recientes del mandatario, cuya narrativa continúa marcando tendencia en buscadores y redes sociales; ¿qué dijo Donald Trump HOY?